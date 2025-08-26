Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Алдаир: Подобрих играта си и дано това ме отведе в голям отбор

Алдаир: Подобрих играта си и дано това ме отведе в голям отбор

  • 26 авг 2025 | 16:25
  • 3327
  • 5
Слушай на живо
Слушай на живо: АЗ Алкмаар - Левски

Бранителят на Левски Алдаир смята, че подобрил представянето си със синята фланелка в сравнение с началните си мачове. Португалецът сподели, че се надява добрите му игри да му донесат в крайна сметка трансфер.

“Когато пристигнах тук, трябваше да свикна всичко в страната. Вече съм около година в България и мисля, че вече добре се адаптирах. Считам, че така подобрих и играта си и ще се постарая да продължа по този начин така и ако може това да ми помогне да отида в по-голям отбор. Левски е отбор, който никога не се предава, мисля, че дори и в първия мач го показахме. Отиваме с желание за добра игра и в Нидерландия, ще търсим ранен гол, за да опитаме да вземем успеха. Конкуренцията е хубаво нещо. Тук нивото е високо и това е начинът, по който можеш да израстваш”, каза Алдаир по време на пресконференцията преди предстоящия реванш с АЗ Алкмаар.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Веласкес вярва, че Левски може да елиминира АЗ Алкмаар, каза как може да се случи чудото

Веласкес вярва, че Левски може да елиминира АЗ Алкмаар, каза как може да се случи чудото

  • 26 авг 2025 | 16:17
  • 11546
  • 55
Славия привлече сръбски защитник

Славия привлече сръбски защитник

  • 26 авг 2025 | 14:52
  • 1391
  • 1
Почти не останаха билети за България - Испания

Почти не останаха билети за България - Испания

  • 26 авг 2025 | 14:13
  • 10253
  • 6
Резултати, голмайстори и класиране след 2-ия кръг на Елитната група до 16 години

Резултати, голмайстори и класиране след 2-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 26 авг 2025 | 14:02
  • 1547
  • 1
Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

  • 26 авг 2025 | 13:26
  • 20318
  • 52
Димитър Иванов: Ще помагам на Спартак (Пловдив) докато си намери нов старши треньор

Димитър Иванов: Ще помагам на Спартак (Пловдив) докато си намери нов старши треньор

  • 26 авг 2025 | 13:21
  • 1378
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Глобиха ЦСКА за "гост"-а на таблото, ЦСКА 1948 отнесе санкция заради плакат

Глобиха ЦСКА за "гост"-а на таблото, ЦСКА 1948 отнесе санкция заради плакат

  • 26 авг 2025 | 17:32
  • 2320
  • 5
ЦСКА 1948 продаде новоизлюпен национал в Русия

ЦСКА 1948 продаде новоизлюпен национал в Русия

  • 26 авг 2025 | 17:48
  • 691
  • 0
Веласкес вярва, че Левски може да елиминира АЗ Алкмаар, каза как може да се случи чудото

Веласкес вярва, че Левски може да елиминира АЗ Алкмаар, каза как може да се случи чудото

  • 26 авг 2025 | 16:17
  • 11546
  • 55
Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

  • 26 авг 2025 | 13:26
  • 20318
  • 52
Добри новини за Левски преди битката с АЗ Алкмаар

Добри новини за Левски преди битката с АЗ Алкмаар

  • 26 авг 2025 | 16:27
  • 4178
  • 5
Пропада ли трансферът на Матей Казийски в България? Тренто го иска обратно

Пропада ли трансферът на Матей Казийски в България? Тренто го иска обратно

  • 26 авг 2025 | 14:06
  • 11561
  • 16