Алдаир: Подобрих играта си и дано това ме отведе в голям отбор

Бранителят на Левски Алдаир смята, че подобрил представянето си със синята фланелка в сравнение с началните си мачове. Португалецът сподели, че се надява добрите му игри да му донесат в крайна сметка трансфер.

“Когато пристигнах тук, трябваше да свикна всичко в страната. Вече съм около година в България и мисля, че вече добре се адаптирах. Считам, че така подобрих и играта си и ще се постарая да продължа по този начин така и ако може това да ми помогне да отида в по-голям отбор. Левски е отбор, който никога не се предава, мисля, че дори и в първия мач го показахме. Отиваме с желание за добра игра и в Нидерландия, ще търсим ранен гол, за да опитаме да вземем успеха. Конкуренцията е хубаво нещо. Тук нивото е високо и това е начинът, по който можеш да израстваш”, каза Алдаир по време на пресконференцията преди предстоящия реванш с АЗ Алкмаар.