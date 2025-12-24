Шеф в Етър: Ще пазим традициите и ще гледаме смело напред

Председателят на Управителния съвет на Етър Любомир Филипов отправи празнично пожелание към феновете на "болярите". Шефът на великотърновския клуб направи равносметка на отиващата си 2025 г., като обеща, че "виолетовите" ще пазят традициите и ще гледат смело напред.

Ето какво написа Филипов:

"Скъпи Етърци,

виолетово семейство,

На прага на 2026 година искам да се обърна към всеки един от вас – хората, които носят „Етър“ в сърцето си. Хората, които вярват, страдат, радват се и никога не се отказват. Защото „Етър“ не е просто клуб – той е съдба, гордост и обич, предавана от поколение на поколение.

Изпращаме година, изпълнена с предизвикателства, емоции и уроци, година в която не всичко беше лесно. Имаше битки, имаше болка, но имаше и мигове, в които отново усетихме силата на виолетовия дух. И точно тогава, когато беше най-трудно – вие бяхте там, по трибуните, по улиците, навсякъде, където тупти сърце за „Етър“. Това е безценно.

2026 година идва с надежда, с вяра, с обещание, че ще продължим да се борим честно и с достойнство. С още по-голяма мотивация да работим упорито за стабилното развитие на клуба, за налагането на млади български футболисти и за това виолетовата идея да бъде защитавана с чест и достойнство. Ще пазим традициите и ще гледаме смело напред.

Нека Новата година ни донесе здраве, повече усмивки и повече поводи да празнуваме заедно. Нека стадионът отново бъде крепост, а „Етър“ – символ на обединение и гордост за Велико Търново.

Благодаря ви, че сте с нас. Благодаря ви, че сте „Етър“.

Весела Коледа и Честита Нова Година!".