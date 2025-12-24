Пирин заговори за нов собственик и обеща големи новини в началото на 2026 г.

Популярни
  • 24 дек 2025 | 16:31
  • 1991
  • 2
Пирин се обърна към своите фенове в навечерието на коледните и новогодишните празници. "Орлетата" загатнаха, че се водят разговори, свързани с бъдещата собственост на клуба, като в същото време обещаха големи новини в началото на следващата година.

Ето какво написаха благоевградчани:

"В навечерието на Коледа и настъпването на Новата година Пирин се обръща към своите верни привърженици, симпатизанти и към всички жители на Благоевград и областта, с уважение, благодарност и уверен поглед напред.

Изминалите месеци не бяха леки. Клубът преминава през период, който изисква трезва преценка, отговорност и последователни и ясни решения. Именно затова в последно време бяха предприети действия, насочени към стабилизиране на спортно-финансовото състояние и към полагане и подреждане на основите, върху които Пирин да продължи да съществува достойно, устойчиво и с почит към историята, която клубът има.

По взаимно съгласие ПФК Пирин се раздели с част от състезателите, чиито възнаграждения към момента не отговаряха на реалните възможности. Паралелно с това се полагат целенасочени усилия за запазване и развитие на младите професионални футболисти. Те са момчетата, които носят духа на Пирин и представляват ядрото на бъдещата спортно-техническа структура. Те ще бъдат двигателят, върху който ще градим напред. Клубът и страната имат нужда от фокус именно върху младите си таланти.

Основната цел е ясна и последователна. Клубът трябва да функционира в оптимален и напълно обезпечен бюджетен режим, който гарантира спокойствие, предвидимост и излизане от дълговите натрупвания, започнали през 2022 година. Това е пътят, който позволява на Пирин да гледа напред без риск от нови задължения и с дългосрочен поглед и визия.

Ръководството изказва искрена благодарност към всички рекламодатели, партньори и хора, които продължават да застават зад клуба с месечна подкрепа и доверие. Тази солидарност е безценна и показва, че Пирин не е сам.

Паралелно с текущата дейност, клубът се намира в напреднал процес на професионални разговори и анализ, свързани с бъдещата собственост на отбора, като обществеността ще бъде информирана своевременно при наличие на конкретни решения. Разглеждат се правни рамки, финансови параметри, текущи договори и всички ключови документи. Подходът е ясен - внимателен, отговорен и насочен към решения, които да гарантират проспериращо бъдеще за всички, участващи пряко и косвено в историята и развитието на нашия любим футболен отбор.

През следващите месеци Пирин ще продължи да работи в оптимален числен състав, при строго придържане към сигурен и обезпечен бюджет. Това не е отстъпление, а необходима фаза на подреждане с ясното съзнание, че е нужна здрава основа.

Знаем, че сега идват празници, Коледа е време за надежда, а Нова година за нови хоризонти. В Пирин вярваме, че 2026 година ще донесе „светлина в тунела“, повече спокойствие и повече поводи за гордост - такива, каквито този клуб, неговите истински фенове и този град заслужават. Най-доброто предстои.

Благодарим ви, че сте с нас. Очаквайте наистина големи новини в началото на 2026 г.".

