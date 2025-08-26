Веласкес говори за шансовете на Левски в Алкмаар

Днес от 16:00 часа стартира пресконференцията на наставника на Левски Хулио Веласкес преди заминаването на “сините” за Нидерландия.

Софиянци летят за Ниската земя в сряда сутринта, а в четвъртък от 20:30 часа е срещата реванш срещу АЗ Алкмаар от плейофния кръг на Лига на конференциите.

Левски загуби първия двубой в София с 0:2.

"Вярвам без съмнение. Изходът на елиминационния кръг остава отворен. Ясно е, че в последния мач не бяха по-добри от нас. Играхме равностойно. Нещо, което не е типично за нашия отбор и повлия за развитието на целия мач - получихме гол. След това искам да отлича начина, по който отговорихме след получаването на гола. До минута и половина-две можехме да изравним. След това получихме втори гол. Но и след него реакцията бе невероятна. Изключително много положения в атака, с присъствие. Вярвайки до последната минута, че всичко е възможно.

Считам, че можехме да завършим наравно или да победим. Предвид резултата, знаем колко трудно ще е там. Лесно няма, но желанието и мечтите никой не може да ни го отнеме. Не отиваме на разходка в Нидерландия. Отиваме за добър мач, да сме конкурентни и ако можем - да го спечелим. До последния миг да имаме възможност да преминем в следващия етап.

Не е дълга почивката. Става въпрос за една среща. Това е нормален таймиг за шампионат. Не виждам нищо негативно. Позитивно мога да отлича броя на срещите, които изиграхме до момента. Направихме нещо, което други отбори също сториха от българското първенство. Отлагането на мочове е нормално за всички шампионати. Футболът не е точна наука и невинаги две плюс две е четири.

Би ми се искало да вкараме гол в първата минута, но ще видим какво ще ни предложи срещата. Играем при трудни обстоятелства срещу труден противник. Но с цялото желание и мотивация на този свят. Преди да мислим дали ще минем в следващата фаза и дали ще победим, трябва да изиграем силен мач. Другото е следствие на добрата игра.

Алкмаар е един отбор, който има силни аргументи в атака и като цяло. Ако го оставиш, може да ти създаде проблеми в последната линия на защитата. От тук насетне изключително приятна атмосфера можем да заварим там - модерен, красив стадион. Клуб, който търпи силно развитие, работи много добре с ДЮШ. Разполага с футболисти на топ ниво. Изключителни футболисти, но вярваме в нашите възможности и ще се постараем да направим силен мач. Гарантирам ви, че няма да нарушим нашите принципи и философия за играта.

Това е нещото, с което съм горд. Ние да сме доминиращ отбор и да притежаваме топката. Също така искам да отлича влагането на футболистите във всеки един мач.