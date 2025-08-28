Левски търси чудото в Нидерландия

Слушай на живо: АЗ Алкмаар - Левски

Левски гостува на АЗ Алкмаар в мача реванш от плейофната фаза на Лигата на конференциите. Двубоят на стадион “АФАС” е с начален час 20:30 и ще бъде ръководен от Дамиан Силвестжак от Полша.

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

‘Сините” ще имат тежката задача да наваксат пасив от две попадения, след като преди седмица на стадион “Васил Левски” нидерландците победиха с 2:0 с голове през втората част. Българите бяха подкрепяни от многобройната си публика в София, но не успяха да вземат благоприятен резултат преди втория мач.

Добрата новина за наставника Хулио Веласкес е, че с отбора заминаха Мустафа Сангаре и Георги Костадинов, които пропуснаха първия мач заради травми. От друга страна Карлос Охене не е на линия и не пътува със съотборниците си за Нидерландия.

Левски замина за Нидерландия със Сангаре и Костадинов, Охене остава в София

Левски не игра през уикенда, след като се възползва от правото си да отложи срещата с Ботев (Пловдив) от efbet Лига. Същото важи и за АЗ, който трябваше да посрещне Цволе в третия кръг на Ередивизи, но мачът също бе оставен за следващ етап.

Веласкес вярва, че Левски може да елиминира АЗ Алкмаар, каза как може да се случи чудото

“Считам, че можехме да завършим наравно или да победим. Предвид резултата, знаем колко трудно ще е там. Лесно няма, но желанието и мечтите никой не може да ни го отнеме. Не отиваме на разходка в Нидерландия. Отиваме за добър мач, да сме конкурентни и ако можем - да го спечелим. До последния миг да имаме възможност да преминем в следващия етап”, каза наставникът на Левски Хулио Веласкес по време на пресконференцията преди мача.