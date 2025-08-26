Популярни
Добри новини за Левски преди битката с АЗ Алкмаар

  • 26 авг 2025 | 16:27
  • 4181
  • 5
Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че две от звездите Георги Костадинов и Мустафа Сангаре тренират с отбора преди битката с АЗ Алкмаар. Както е известно, двамата пропуснаха първия сблъсък с нидерландския тим в София.

"Карлос Охене 100% няма да може да вземе участие. Останалите могат да попаднат в групата за мача. Бала е в перфектна кондиция. Сангаре и Костадинов се готвят нормално от началото на седмицата. Нещата при тях се развиват добре. Включват се след период на контузии. Различен обем работа се наложи да извърши единия и съответно другия футболист. Остават много часове до мача и ще взема решение дали да им дадем игрови минути", заяви Веласкес.

