Вече заравняват терена на "Армията"

Работата по стадион "Българска армия" продължава и ден след ден се забелязва все по-голям напредък в Борисовата градина. Последните кадри, заснети с дрон от птичи поглед вчера, показват десетки работници в различни краища на обекта. Прави впечатление, че при сектор "В" багер заравнява с червена настилка немалка част от мястото, на което ще бъде игралното поле на новия стадион на ЦСКА.

Същевременно се редят последните парчета по панела, който ще придържа козирката на ъгъла при сектор "А" и сектор "Б" - последното място за довършване на покритието на трибуните. Работи се и по външната фасада на сектор "А", като вече ясно се забелязва извивката на облицовката, под която ще стои емблемата на 31-кратните шампиони.

Очаква се най-модерното спортно съоръжение в България да бъде готово до есента на 2026 г., като е много вероятно на него да започне да играе и националният отбор.