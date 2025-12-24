Популярни
  Sportal.bg
  БГ Футбол
  Вече заравняват терена на "Армията"

Вече заравняват терена на "Армията"

  • 24 дек 2025 | 15:27
  • 3273
  • 3
Вече заравняват терена на "Армията"

Работата по стадион "Българска армия" продължава и ден след ден се забелязва все по-голям напредък в Борисовата градина. Последните кадри, заснети с дрон от птичи поглед вчера, показват десетки работници в различни краища на обекта. Прави впечатление, че при сектор "В" багер заравнява с червена настилка немалка част от мястото, на което ще бъде игралното поле на новия стадион на ЦСКА.

ЦСКА показа как ще изглежда сектор А на новата "Армия"
ЦСКА показа как ще изглежда сектор А на новата "Армия"

Същевременно се редят последните парчета по панела, който ще придържа козирката на ъгъла при сектор "А" и сектор "Б" - последното място за довършване на покритието на трибуните. Работи се и по външната фасада на сектор "А", като вече ясно се забелязва извивката на облицовката, под която ще стои емблемата на 31-кратните шампиони.

Очаква се най-модерното спортно съоръжение в България да бъде готово до есента на 2026 г., като е много вероятно на него да започне да играе и националният отбор.

