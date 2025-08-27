Популярни
Левски кацна в Нидерландия

  27 авг 2025
  • 863
  • 0
Отборът на Левски кацна в Амстердам, откъдето ще се отправи за Северозападна Нидерландия, където утре в Алкмаар ще изиграе реванша от плейофната фаза на Лигата на конференциите срещу местния АЗ. Първата среща в София завърши с поражение 0:2 за “сините” и сега играчите на Хулио Веласкес ще трябва да мислят начин да наваксат пасива си.

Полетът от София с продължителност малко повече от три часа премина нормално, като заедно с отбора пътуваха и около 30 запалянковци. Очаква се утре на стадиона да има над 1000 фена на българите, които да подкрепят левскарите.

