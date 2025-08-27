Поредна неуспешна оферта на Нюкасъл

Нюкасъл продължава с неуспешните опити да се подсили с нови нападатели, което е пряко свързано и с голямата тема за бъдещето на Александър Исак. Ръководството на “свраките” снощи е отправило втора оферта за голмайстора на Уулвърхамптън Йорген Странд Ларсен. Предложението е било за 55 милиона паунда, но и то е било отхвърлено от “вълците”. Първата неуспешна оферта бе за 50 милиона.

Снощи 25-годишният нападател отбеляза два гола за късния успех на Уулвърхамптън срещу Уест Хам в двубой от втория кръг на “Карабао Къп”. След мача мениджърът на “вълците” Витор Перейра заяви, че всеки играчи си има цена.

Нюкасъл в момента е без централен нападател, след като Александър Исак отказва да играе за отбора, настоявайки за трансфер в Ливърпул. Заместник на Калъм Уилсън все още също не е намерен, така че ако случайно клубът реши да се раздели с шведа, то със сигурност трябва в следващите няколко дни да привлече не един, а двама нападатели.

Според Николо Скира всеки момент Нюкасъл ще отправи трета оферта за Ларсен, която ще е на стойност 60 милиона паунда.

🚨 Newcastle have had an improved offer for Wolves for striker Jørgen Strand Larsen turned down.

💰The second offer totals £55m.

❌ #NUFC had a £50m offer rejected by Wolves yesterday!

🟡 Wolves boss Vitor Pereira said tonight every player has his price, following his brace… pic.twitter.com/2bkhhQdFCV — Keith Downie (@SkySports_Keith) August 26, 2025