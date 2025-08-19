Популярни
Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

  • 19 авг 2025 | 19:53
  • 2061
  • 3

Собствениците на Ливърпул са одобрили изпращането на рекордна оферта за нападателя на Нюкасъл Александър Исак. Според "Сън" предложението ще бъде за 130 милиона паунда и ще бъде изпратено през следващата седмица. Предишното такова бе незабавно отхвърлено от "свраките", като то бе на стойност 110 милиона паунда. Ако бъде приета новата оферта, това би счупило британския трансферен рекорд. Изданието твърди, че официално предложението ще бъде изпратено след мача между Нюкасъл и Ливърпул на "Сейнт Джеймсис Парк", който е в понеделник.

Отпуснати са и поне 35 милиона паунда за трансфера на капитана на Кристъл Палас Марк Геи. Така Ливърпул може да похарчи общо 466 милиона паунда за нови играчи само през това лято. Все пак мърсисайдци продадоха футболисти за над 200 милиона паунда, а вероятно ще има и още изходящи трансфери.

Самият Исак няма да бъде включен в групата на Нюкасъл за мача с Ливърпул и изобщо няма да посети двубоя.

  • 19 авг 2025 | 19:42
  • 522
  • 0
  • 19 авг 2025 | 19:15
  • 557
  • 0
  • 19 авг 2025 | 18:48
  • 2151
  • 0
  • 19 авг 2025 | 18:18
  • 3637
  • 0
  • 19 авг 2025 | 17:50
  • 4682
  • 0
  • 19 авг 2025 | 17:38
  • 2544
  • 3
  • 19 авг 2025 | 20:01
  • 1393
  • 1
  • 19 авг 2025 | 13:35
  • 58633
  • 397
  • 19 авг 2025 | 16:27
  • 5211
  • 3
  • 19 авг 2025 | 17:23
  • 10467
  • 9
  • 19 авг 2025 | 16:46
  • 6842
  • 0