  Нов неуспешен опит на Нюкасъл да привлече нападател

Нов неуспешен опит на Нюкасъл да привлече нападател

  • 25 авг 2025 | 19:47
  • 696
  • 0

Нюкасъл така и не успява да привлече нападател. "Свраките" се опитват да се подсилят в тази зона с оглед неясното бъдеще на Александър Исак и напускането на Калъм Уилсън.

Уулвърхамптън е отхвърлил оферта на Нюкасъл на стойност 50 милиона паунда за Йорген Странд Ларсен, твърди "Скай Спортс". Позицията на "вълците" е, че той не се продава. Те вярват, че той е прекалено важен за клуба, а освен това нямат достатъчно време, за да намерят достоен заместник.

"Свраките" не успяват да се разберат и с Брентфорд за Йоан Уиса. Миналата седмица "пчеличките" отказаха 40 милиона лири за него. По-рано през лятото Нюкасъл бе набелязъл Юго Екитике, който премина в Ливърпул, Бенямин Шешко, избрал Манчестър Юнайтед, и Жоао Педро, отишъл в Челси.

Снимки: Gettyimages

