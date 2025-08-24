Популярни
  Еди Хау: Със сигурност не можем да изкараме цял сезон без изявен нападател

  24 авг 2025 | 11:51
Собствениците на Нюкасъл няма да оставят клуба от Висшата лига без изявен нападател, ако продължителната трансферна сага с Александър Исак приключи с напускането на шведа, заяви мениджърът Еди Хау преди двубоя с тима на Ливърпул в понеделник.

За Исак бе получена ферта от 110 милиона паунда от Ливърпул по-рано този месец, а в социалните мрежи нападателят обвини Нюкасъл, че е нарушил обещанията си.

От клуба отговориха, че не е бил поет ангажимент за продажба на 25-годишния футболист, чийто действащ договор е до 2028 година.

Нюкасъл Юнайтед е свързван с редица нападатели през настоящия трансферен прозорец, но нито един от ходовете не се осъществи, а след раздялата с Калъм Уилсън, напускането на Исак може да остави отбора с 22-годишния Уилям Осула като единствен нападател.

"Не мисля, че клубът ще позволи такава ситуация. Със сигурност не можем да преминем през сезона без изявен нападател", каза Хау.

"Това не е неуважение към Уил Осула. Мисля, че се справя много добре и напредва доста, но той има ограничен опит във Висшата лига, въпреки че съм наистина доволен от кариерното му развитие. Но Алекс в момента би бил единственият нападател с повече опит, който имаме, така че не можем да се оставим в това положение", добави мениджърът на Нюкасъл.

Снимки: Gettyimages

