Съставите на Милан и Кремонезе, Модрич дебютира като титуляр

Отборите на Милан и Кремонезе излизат един срещу друг на „Джузепе Меаца“ в първия си мач от Серия "А" за сезон 2025/26.

Това е повторен дебют на Масимилиано Алегри в Серия "А" начело на Милан. Той е направил само две промени в стартовия си състав от победата с 2:0 над Бари за Купата на Италия. В халфовата линия своя дебют като титуляр, а също така и в италианския елит, прави Лука Модрич за сметка на Самуеле Ричи. В атака пък контузеният Рафаел Леао е заменен от Сантиаго Хименес, който ще оформи тандем с Кристиан Пулишич. Давиде Никола, който прави шампионатния си дебют начело на Кремонезе, също е подредил своя състав в 3-5-2 с нападатели Давид Окереке и Федерико Бонацоли.

Милан: Менян, Томори, Габия, Павлович, Салемакерс, Рубен Лофтъс-Чийк, Модрич, Фофана, Еступинян, Пулишич, С. Хименес

Кремонезе: Аудеро, Ф. Терачано, Басчирото, Бианкети, Дзербин, Колоколо, Граси, Вандепуте, Пецела, Окереке, Бонацоли

