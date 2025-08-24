Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Алегри: Не може да получаваме толкова леки голове

Алегри: Не може да получаваме толкова леки голове

  • 24 авг 2025 | 06:34
  • 217
  • 0

Треньорът на Милан Масимилиано Алегри имаше доста забележки към своя отбор след загубата с 1:2 от Кремонезе на старта на сезона. Той бе особено критичен към защитата за твърде леките голове, които допусна в мача.

„Ако погледнем представянето, имахме осем удара към вратата, но разликата идва от решителността, с която атакуваш и се защитаваш. Допуснахме два предотвратими гола, които можехме да избегнем с малко повече концентрация. За щастие, това е само първият кръг и имаме време да работим върху тези детайли“, заяви Алегри.

„Не мисля, че проблемът е в липсата на някой играч. Когато играеш в Серия "А", се изправяш срещу трудни съперници като Кремонезе, които напълно заслужиха победата, изигравайки умен мач в защита, а ние допуснахме две грешки. Не става въпрос за състава, а за това да имаме малко повече решителност, както с топка в крака, така и без нея“, каза още наставникът.

Алегри подреди Милан в схема 3-5-2, която можеше да се трансформира в 4-3-3 в зависимост от позициите на Еступинян и Алексис Салемакерс.

„Винаги е сложно в първия мач от сезона. Това са мачове, в които трябва да запазиш "суха" мрежа. Успяхме да се върнем в мача на полувремето, създадохме добри шансове за гол, но не ги реализирахме. Знаехме, че Кремонезе има добри центриращи играчи и трябваше да покриваме наказателното поле по-добре. Трябва да се подобрим в тези ситуации, защото не можем да си позволим да допускаме по два гола във всеки мач“, смята Алегри.

„Като се имат предвид головете, които допуснахме, е ясно, че защитната фаза е мястото, където трябва да се подобрим. Не усещаме ефективно опасността. Бяхме петима в наказателното поле срещу трима, така че не можеш да позволиш удар с глава без съпротива, точно както не можеш да оставиш Пецела да стигне сам до аутлинията... Всички трябва да се подготвяме по определен начин, защото не можем да продължаваме да допускаме толкова леки голове“, допълни специалистът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Слот: Киеза е напълно променен в сравнение с миналия сезон

Слот: Киеза е напълно променен в сравнение с миналия сезон

  • 24 авг 2025 | 01:42
  • 844
  • 0
Еспирито Санто засега остава начело на Нотингам

Еспирито Санто засега остава начело на Нотингам

  • 24 авг 2025 | 01:29
  • 691
  • 0
Автогол в продължението измъкна Барселона

Автогол в продължението измъкна Барселона

  • 24 авг 2025 | 00:31
  • 29068
  • 574
Директор на Милан призна, че клубът се колебае за Бонифейс

Директор на Милан призна, че клубът се колебае за Бонифейс

  • 24 авг 2025 | 00:22
  • 932
  • 1
Лион отнесе Метц с класика и оглави класирането

Лион отнесе Метц с класика и оглави класирането

  • 24 авг 2025 | 00:19
  • 729
  • 0
Здравко Димитров бе сменен на полувремето при успех на Бодрумспор

Здравко Димитров бе сменен на полувремето при успех на Бодрумспор

  • 24 авг 2025 | 00:02
  • 819
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пловдив) отмъкна точка от "Тича" в последната минута

Локо (Пловдив) отмъкна точка от "Тича" в последната минута

  • 23 авг 2025 | 23:00
  • 24393
  • 92
Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

  • 24 авг 2025 | 03:13
  • 6486
  • 1
Арсенал не остави шансове на Лийдс в първия мач на Груев като титуляр в английския елит

Арсенал не остави шансове на Лийдс в първия мач на Груев като титуляр в английския елит

  • 23 авг 2025 | 21:26
  • 36686
  • 95
Автогол в продължението измъкна Барселона

Автогол в продължението измъкна Барселона

  • 24 авг 2025 | 00:31
  • 29068
  • 574
Милан на Алегри стартира в Серия "А" с исторически провал срещу новак

Милан на Алегри стартира в Серия "А" с исторически провал срещу новак

  • 23 авг 2025 | 23:42
  • 22682
  • 25
Монтана записа първи успех през сезона

Монтана записа първи успех през сезона

  • 23 авг 2025 | 20:41
  • 22411
  • 19