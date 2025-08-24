Алегри: Не може да получаваме толкова леки голове

Треньорът на Милан Масимилиано Алегри имаше доста забележки към своя отбор след загубата с 1:2 от Кремонезе на старта на сезона. Той бе особено критичен към защитата за твърде леките голове, които допусна в мача.

„Ако погледнем представянето, имахме осем удара към вратата, но разликата идва от решителността, с която атакуваш и се защитаваш. Допуснахме два предотвратими гола, които можехме да избегнем с малко повече концентрация. За щастие, това е само първият кръг и имаме време да работим върху тези детайли“, заяви Алегри.

„Не мисля, че проблемът е в липсата на някой играч. Когато играеш в Серия "А", се изправяш срещу трудни съперници като Кремонезе, които напълно заслужиха победата, изигравайки умен мач в защита, а ние допуснахме две грешки. Не става въпрос за състава, а за това да имаме малко повече решителност, както с топка в крака, така и без нея“, каза още наставникът.

Алегри подреди Милан в схема 3-5-2, която можеше да се трансформира в 4-3-3 в зависимост от позициите на Еступинян и Алексис Салемакерс.

„Винаги е сложно в първия мач от сезона. Това са мачове, в които трябва да запазиш "суха" мрежа. Успяхме да се върнем в мача на полувремето, създадохме добри шансове за гол, но не ги реализирахме. Знаехме, че Кремонезе има добри центриращи играчи и трябваше да покриваме наказателното поле по-добре. Трябва да се подобрим в тези ситуации, защото не можем да си позволим да допускаме по два гола във всеки мач“, смята Алегри.

„Като се имат предвид головете, които допуснахме, е ясно, че защитната фаза е мястото, където трябва да се подобрим. Не усещаме ефективно опасността. Бяхме петима в наказателното поле срещу трима, така че не можеш да позволиш удар с глава без съпротива, точно както не можеш да оставиш Пецела да стигне сам до аутлинията... Всички трябва да се подготвяме по определен начин, защото не можем да продължаваме да допускаме толкова леки голове“, допълни специалистът.

Снимки: Gettyimages