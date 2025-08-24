Популярни
  3. Болоня официално се подсили с един от побойниците в Марсилия

  • 24 авг 2025 | 16:34
  • 592
  • 0

Седмица след като се сби със съотборника си Адриен Рабио в Марсилия, английското крило на французите Джонатан Роу официално премина в Болоня.

„Рособлу“ ще платят 17 млн. евро за младежкия национал на Англия, като освен това са заложени бонуси в размер на 2,5 млн. евро и 10% от парите при следваща негова продажба. Роу пък ще подпише договор за 4+1 години при заплата от 1,2 млн. евро. Той пристигна на “Велодром” миналата година под наем от Норич, а това лято Марсилия плати 14,5 млн. евро, за да направи трансфера му постоянен.

Роу изигра 30 мача през миналия сезон, в които вкара 3 гола и даде 4 асистенции.

Президентът на Олимпик Марсилия Пабло Лонгория заяви по повод сбиването, че инцидентът е бил "с изключително насилие, нещо нечувано", като по този начин оправда решението и двамата футболисти да бъдат вкарани в трансферния списък.

Обамеянг и Грийнууд донесоха успех на Марсилия в голово шоу
Обамеянг и Грийнууд донесоха успех на Марсилия в голово шоу

Треньорът на ОМ Роберто Де Дзерби обаче все пак остави вратата отворена за евентуално помиряване и завръщане на Адриен Рабио след победата над Париж ФК с 5:2, като се надява, че "има условия, прие които нещата могат да бъдат поправени".

Снимки: Imago

