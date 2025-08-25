Милан се разбра със Спортинг за нов нападател след провала с Бонифейс, но не всичко е уредено

Популярни
  • 25 авг 2025 | 16:13
  • 1232
  • 0

Милан очевидно няма да губи много време след на практика проваления трансфер на Виктор Бонифейс и напредва в търсенето на нов нападател.

“Росонерите” искат да привлекат датския футболист на Спортинг (Лисабон) Конрад Хардер.  Според информациите Милан и португалците вече са постигнали разбирателствп за 20-годишния талант. Италианците ще платят фиксирана такса от 24 млн. евро и пакет от 3 млн. евро допълнителни възможни бонуси. Освен това португалците ще имат и 10% от бъдеща продажба на играча.

Въпреки това обаче самият Хардер все още не е дал съгласието си да премине в Милан, като преговорите с играча продължават. От датчанина се интересува и френският Рен.

Талантът, който може да играе и по двата фланга, се присъедини към “лъвовете” през миналото лято, когато те платиха на Нордселанд 19 млн. евро за него. Младежкият национал на Дания е със статут на резерва в Спортинг, за който е изиграл 50 мача с 11 гола и 7 асистенции.

Разбира се, от Милан все още не са се отказали и от привличането на Душан Влахович от Ювентус. Сърбинът се появи от пейката снощи за “бианконерите” и 4 минути по-късно се разписа за победата с 2:0 над Парма в откриващия кръг от Серия А.

