Милан се разбра със Спортинг за нов нападател след провала с Бонифейс, но не всичко е уредено

Милан очевидно няма да губи много време след на практика проваления трансфер на Виктор Бонифейс и напредва в търсенето на нов нападател.

Бонифейс се прибра без договор с Милан, по-скоро няма да има трансфер

“Росонерите” искат да привлекат датския футболист на Спортинг (Лисабон) Конрад Хардер. Според информациите Милан и португалците вече са постигнали разбирателствп за 20-годишния талант. Италианците ще платят фиксирана такса от 24 млн. евро и пакет от 3 млн. евро допълнителни възможни бонуси. Освен това португалците ще имат и 10% от бъдеща продажба на играча.

🚨🔴⚫️ The agreement between AC Milan and Sporting for Conrad Harder also includes 10% sell-on clause on future profit.



€24m fixed fee, €3m add-ons package confirmed.



Negotiations continue on player side as Rennes also insist to get Harder after talking to his camp. pic.twitter.com/6AEIg64l48 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2025

Въпреки това обаче самият Хардер все още не е дал съгласието си да премине в Милан, като преговорите с играча продължават. От датчанина се интересува и френският Рен.

Талантът, който може да играе и по двата фланга, се присъедини към “лъвовете” през миналото лято, когато те платиха на Нордселанд 19 млн. евро за него. Младежкият национал на Дания е със статут на резерва в Спортинг, за който е изиграл 50 мача с 11 гола и 7 асистенции.

🚨 Everything agreed between Milan and Sporting CP for Conrad Harder, but the player has not yet given the final green light to the transfer.



Harder is reflecting on his future, analyzing in detail the offers available to him. He is looking for the best sports project for his… pic.twitter.com/tOr3teNOac — Milan Eye (@MilanEye) August 25, 2025

Разбира се, от Милан все още не са се отказали и от привличането на Душан Влахович от Ювентус. Сърбинът се появи от пейката снощи за “бианконерите” и 4 минути по-късно се разписа за победата с 2:0 над Парма в откриващия кръг от Серия А.