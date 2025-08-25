Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Марсилия вече преговаря за Себайос

Марсилия вече преговаря за Себайос

  • 25 авг 2025 | 21:45
  • 574
  • 0
Марсилия вече преговаря за Себайос

Халфът на Реал Мадрид Даниел Себайос може да продължи кариерата си във френската Лига 1. Фаворит за неговия подпис е Марсилия.

Според Фабрицио Романо Себайос е „мечтаният трансфер“ за френския клуб, който планира да подсили средната си линия. Между Реал и Марсилия вече са проведени предварителни разговори.

Халф на Реал Мадрид разкри, че напуска
Халф на Реал Мадрид разкри, че напуска

Сделката няма да бъде лесна, но ОМ ще се опита да осъществи трансфера под формата на наем с опция за закупуване.

Самият Себайос вече обяви в социалните мрежи, че си тръгва от "Сантиаго Бернабеу".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Нов неуспешен опит на Нюкасъл да привлече нападател

Нов неуспешен опит на Нюкасъл да привлече нападател

  • 25 авг 2025 | 19:47
  • 4526
  • 1
Дембеле: Лионел Меси ми даде много съвети

Дембеле: Лионел Меси ми даде много съвети

  • 25 авг 2025 | 19:39
  • 1477
  • 6
Байерн се разбра с Николас Джаксън

Байерн се разбра с Николас Джаксън

  • 25 авг 2025 | 19:16
  • 7931
  • 6
Де Бройне: При Конте, ако не работиш за отбора, си аут

Де Бройне: При Конте, ако не работиш за отбора, си аут

  • 25 авг 2025 | 18:56
  • 1829
  • 0
Кошмарно начало на сезона за Имобиле

Кошмарно начало на сезона за Имобиле

  • 25 авг 2025 | 18:17
  • 2523
  • 0
ПАОК договори рекорден трансфер

ПАОК договори рекорден трансфер

  • 25 авг 2025 | 17:57
  • 3943
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Нюкасъл 0:2 Ливърпул, гол на Екитике секунди след началото на втората част

Нюкасъл 0:2 Ливърпул, гол на Екитике секунди след началото на втората част

  • 25 авг 2025 | 22:45
  • 11165
  • 133
Интер 4:0 Торино, втори гол на Тюрам

Интер 4:0 Торино, втори гол на Тюрам

  • 25 авг 2025 | 21:45
  • 4705
  • 7
Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

  • 25 авг 2025 | 20:50
  • 23135
  • 112
ЦСКА се прицели в аржентински защитник

ЦСКА се прицели в аржентински защитник

  • 25 авг 2025 | 22:05
  • 3552
  • 10
България аут от Мондиал 2025

България аут от Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 16:49
  • 22061
  • 80
Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

  • 25 авг 2025 | 16:15
  • 14228
  • 5