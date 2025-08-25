Марсилия вече преговаря за Себайос

Халфът на Реал Мадрид Даниел Себайос може да продължи кариерата си във френската Лига 1. Фаворит за неговия подпис е Марсилия.

Според Фабрицио Романо Себайос е „мечтаният трансфер“ за френския клуб, който планира да подсили средната си линия. Между Реал и Марсилия вече са проведени предварителни разговори.

Сделката няма да бъде лесна, но ОМ ще се опита да осъществи трансфера под формата на наем с опция за закупуване.

Самият Себайос вече обяви в социалните мрежи, че си тръгва от "Сантиаго Бернабеу".

