Бонифейс дойде за последната важна стъпка преди трансфера си в Милан

Нападателят на Байер (Леверкузен) Виктор Бонифейс пристигна в Милано, за да премине своите медицински прегледи преди завършването на трансфера си в Милан, съобщават италианските медии.

Обикновено медицинските тестове са формалност, но в този случаи това не е така, отбелязва местната преса. Смята се, че в клуба все още имат притеснения относно физическото състояние на 24-годишния играч, който през миналия сезон страдаше от мускулни травми, а в началото на кариерата си и от две скъсвания на кръстни връзки на колената. Ако все пак тези страхове не се оправдаят и днешните прегледи не покажат сериозни проблеми с кондицията му, Бонифейс ще премине в Милан под наем срещу 5 млн. евро, а след края на сезона клубът ще може да го закупи за постоянно срещу още 24 млн., подписвайки договор с нигерийския национал до 2030 година.