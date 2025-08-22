Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Бонифейс дойде за последната важна стъпка преди трансфера си в Милан

Бонифейс дойде за последната важна стъпка преди трансфера си в Милан

  • 22 авг 2025 | 17:15
  • 286
  • 0
Бонифейс дойде за последната важна стъпка преди трансфера си в Милан

Нападателят на Байер (Леверкузен) Виктор Бонифейс пристигна в Милано, за да премине своите медицински прегледи преди завършването на трансфера си в Милан, съобщават италианските медии.

Обикновено медицинските тестове са формалност, но в този случаи това не е така, отбелязва местната преса. Смята се, че в клуба все още имат притеснения относно физическото състояние на 24-годишния играч, който през миналия сезон страдаше от мускулни травми, а в началото на кариерата си и от две скъсвания на кръстни връзки на колената. Ако все пак тези страхове не се оправдаят и днешните прегледи не покажат сериозни проблеми с кондицията му, Бонифейс ще премине в Милан под наем срещу 5 млн. евро, а след края на сезона клубът ще може да го закупи за постоянно срещу още 24 млн., подписвайки договор с нигерийския национал до 2030 година.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Бивш германски национал иска да възобнови кариерата си в Гърция или Кипър

Бивш германски национал иска да възобнови кариерата си в Гърция или Кипър

  • 22 авг 2025 | 13:33
  • 1168
  • 0
Манчестър Юнайтед се приближава до нов вратар

Манчестър Юнайтед се приближава до нов вратар

  • 22 авг 2025 | 13:32
  • 3944
  • 1
Французин пристигна в Милано за трансфера си в Интер

Французин пристигна в Милано за трансфера си в Интер

  • 22 авг 2025 | 13:20
  • 1117
  • 0
Рубен Диаш преподписа с Манчестър Сити

Рубен Диаш преподписа с Манчестър Сити

  • 22 авг 2025 | 12:56
  • 892
  • 0
Хойлунд е фаворитът на Наполи за заместник на Лукаку

Хойлунд е фаворитът на Наполи за заместник на Лукаку

  • 22 авг 2025 | 12:50
  • 4492
  • 5
Еди Хау: Исак няма да играе срещу Ливърпул, останалите ще го приемат обратно

Еди Хау: Исак няма да играе срещу Ливърпул, останалите ще го приемат обратно

  • 22 авг 2025 | 12:32
  • 3553
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Мениджърите на чужденците опитват да извиват ръцете на ЦСКА

Мениджърите на чужденците опитват да извиват ръцете на ЦСКА

  • 22 авг 2025 | 16:57
  • 5775
  • 28
11-те на Вихрен и Дунав (Русе)

11-те на Вихрен и Дунав (Русе)

  • 22 авг 2025 | 16:50
  • 2440
  • 0
ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

  • 22 авг 2025 | 13:23
  • 27462
  • 65
Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

  • 22 авг 2025 | 12:38
  • 8425
  • 19
Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 11:49
  • 13959
  • 31
Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

  • 22 авг 2025 | 11:56
  • 8341
  • 8