  • 21 авг 2025 | 11:38
Борнемут финализира втори 25-милионен трансфер в рамките на седмица

Борнемут официално обяви трансфера на крилото на Байер (Леверкузен) Амин Адли, за когото ще плати 25 милиона паунда. Мароканецът подписа договор за пет години и е готов да дебютира за "черешките" още в мача с Уулвърхамптън този уикенд. Това е вторият 25-милионен трансфер, който Борнемут осъществява през тази седмица, след като преди три дни купи за толкова таланта на Ливърпул Бен Доук. Преди това "черешките" се подсилиха и с Адриан Труфер, Джордже Петрович и Бафоде Диаките.

"Преди всичко съм много горд, че ще играя за клуб като Борнемут. Обмислях следващия си ход и чувствах, че това е идеалното място за мен. Хората наоколо ми дават много увереност и съм много впечатлен от съоръженията. Хората в клуба са пълни с любов, така че съм много щастлив и горд, че ще играя за Борнемут и се надявам да постигна добри неща", заяви 25-годишният мароканец.

