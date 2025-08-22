Алегри посочи какво ще иска от Милан през този сезон

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри посочи какви са очакванията му за работата и представянето на неговия отбор през новия сезон. “Росонерите” започват кампанията си в Серия "А" утре с домакинство на новака Кремонезе.

“Утре започваме сезона с важен мач. Много съм развълнуван, тъй като се завръщам на пейката след година отсъствие. Беше страхотно да видя толкова много хора на мача за Купата на Италия, като и утре ще е така. Ще трябва да се опитаме да работим усърдно и поне до март да сме във възможно най-добрата кондиция. Много съм доволен от момчетата, те се превръщат в истински тим. Винаги съм казвал, че в първенството трябва да се движиш като круиз. Не бива да бързаш твърде много, а са бъдеш постоянен. Всички знаем, че догодина трябва да се върнем в Шампионската лига. Можем да го постигнем само ако се фокусираме върху желанието, усърдния труд и детайлите в тренировките. Трябва да уважаваме всички, защото мачовете се печелят на терена. Утре няма да започнем с преднина от два гола. За да постигаш резултати, трябва да си скромен и интелигентен. Всички мачове ще са трудни и ще изискват голямо уважение от всички.

🎙️🚢 | Massimiliano Allegri in the pre-match conference:



“I always say that in the league you need to travel at the velocity of a cruise ship; there is no need to go fast or slow, but at a steady pace.” pic.twitter.com/XJAlcs00go — Milan Matters (@MilanMatters) August 22, 2025

Дали сме сред фаворитите за Скудетото? Както съм казвал, има поне осем претендента, но както винаги, фаворитът е действащият шампион. Ние ще трябва да сме много добри в поддържането на балансиран състав. Схемата на игра? Не става въпрос как играем, а от характеристиките, с които разполагаме. Важното е да поддържаме баланс и ред, след което ще взимамрешенията в зависимост от качествата и характеристиките на моите играчи. Това, че Алегри е тук, не означава, че Милан автоматично ще побеждава. В големите отбори треньорът или даден играч не са от значение. Важна е клубната история. Когато си тук, трябва да имаш отговорността да работиш по определен начин и да не допускаш грешки. Трябва да се трудим заедно, за да гарантираме, че Милан, който е над всичко и всички, ще се завърне в ШЛ.

🗣️ Allegri conference press: "Modric? I don’t think there’s any need to talk much about him. During a match he touches the ball more with the outside of his foot than the inside, and very few can do that. He can’t have the physicality he had twenty years ago, but together we’ll… pic.twitter.com/aHnZX8lVqq — Milan Posts (@MilanPosts) August 22, 2025

Клубът свърши добра работа както откъм входящи, така и откъм изходящи трансфери. С ръководството си говорим всеки ден, за да разберем нашите цели и да видим както може да се случи. Сега обаче важен е утрешният мач. Няма нужда да си говорим за техническите качества на Лука Модрич, кариерата му ги показва. Той борави с топката като малцина други и е много скромно момче. Може и да няма енергията на 10-годишен, но заедно ще го водим по най-добрия начин. Той е в страхотна физическа форма. Днес ще реша дали ще е титуляр, или не. Рубен Лофтъс-Чийк и Юсуф Фофана притежават физика и качество. Ще трябва да вкарат общо поне 15 гола. Поставил съм им го като цел и държа на нея. Нямам новини за Рафаел Леао. Той е добре и се надяваме да се върне за мача с Лече. В противен случай ще го видим след паузата заради националните отбори. Много съм доволен от отношението на Сантиаго Хименес. Дано утре изиграе цял мач, защото тренира едва от 5 август”, коментира Алегри на днешната си пресконференция.

🎙️🇮🇹 | Massimiliano Allegri in the pre-match conference:



“Loftus-Cheek and Fofana are two players that are physical and have technique. The conviction is that they should score at least 15 goals combined.” pic.twitter.com/FGKTg2W79L — Milan Matters (@MilanMatters) August 22, 2025

Снимки: Gettyimages