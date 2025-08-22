Алегри посочи какво ще иска от Милан през този сезон

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри посочи какви са очакванията му за работата и представянето на неговия отбор през новия сезон. “Росонерите” започват кампанията си в Серия "А" утре с домакинство на новака Кремонезе.
“Утре започваме сезона с важен мач. Много съм развълнуван, тъй като се завръщам на пейката след година отсъствие. Беше страхотно да видя толкова много хора на мача за Купата на Италия, като и утре ще е така. Ще трябва да се опитаме да работим усърдно и поне до март да сме във възможно най-добрата кондиция. Много съм доволен от момчетата, те се превръщат в истински тим. Винаги съм казвал, че в първенството трябва да се движиш като круиз. Не бива да бързаш твърде много, а са бъдеш постоянен. Всички знаем, че догодина трябва да се върнем в Шампионската лига. Можем да го постигнем само ако се фокусираме върху желанието, усърдния труд и детайлите в тренировките. Трябва да уважаваме всички, защото мачовете се печелят на терена. Утре няма да започнем с преднина от два гола. За да постигаш резултати, трябва да си скромен и интелигентен. Всички мачове ще са трудни и ще изискват голямо уважение от всички.
Дали сме сред фаворитите за Скудетото? Както съм казвал, има поне осем претендента, но както винаги, фаворитът е действащият шампион. Ние ще трябва да сме много добри в поддържането на балансиран състав. Схемата на игра? Не става въпрос как играем, а от характеристиките, с които разполагаме. Важното е да поддържаме баланс и ред, след което ще взимамрешенията в зависимост от качествата и характеристиките на моите играчи. Това, че Алегри е тук, не означава, че Милан автоматично ще побеждава. В големите отбори треньорът или даден играч не са от значение. Важна е клубната история. Когато си тук, трябва да имаш отговорността да работиш по определен начин и да не допускаш грешки. Трябва да се трудим заедно, за да гарантираме, че Милан, който е над всичко и всички, ще се завърне в ШЛ.
Клубът свърши добра работа както откъм входящи, така и откъм изходящи трансфери. С ръководството си говорим всеки ден, за да разберем нашите цели и да видим както може да се случи. Сега обаче важен е утрешният мач. Няма нужда да си говорим за техническите качества на Лука Модрич, кариерата му ги показва. Той борави с топката като малцина други и е много скромно момче. Може и да няма енергията на 10-годишен, но заедно ще го водим по най-добрия начин. Той е в страхотна физическа форма. Днес ще реша дали ще е титуляр, или не. Рубен Лофтъс-Чийк и Юсуф Фофана притежават физика и качество. Ще трябва да вкарат общо поне 15 гола. Поставил съм им го като цел и държа на нея. Нямам новини за Рафаел Леао. Той е добре и се надяваме да се върне за мача с Лече. В противен случай ще го видим след паузата заради националните отбори. Много съм доволен от отношението на Сантиаго Хименес. Дано утре изиграе цял мач, защото тренира едва от 5 август”, коментира Алегри на днешната си пресконференция.
Снимки: Gettyimages