Защитник на Ница иска да се присъедини към Тен Хаг в Байер

Защитникът на Ница Жонатан Клос "има желание да напусне клуба", разкри треньорът на отбора Франк Ез, като добави, че той няма да вземе участие в мача срещу Оксер в събота от втория кръг на Лига 1, предаде АФП. Футболистът има и лека контузия на глезена. Джонатан Клос, който има 14 мача и 2 гола за националния тим на Франция, се надява да премине в германския Байер Леверкузен, който ще участва в Шампионската лига.

Байер и Манчестър Сити обявиха трансфера на Ечевери

"Той има желание да напусне. Има добра оферта от голям клуб. Може да се разберем. Това е от няколко седмици и може да обясни представянето му. Но и ние имаме желание да го задържим. Ако напусне, условията трябва да удовлетворяват и трите страни, сред които е Ница", каза още треньорът Ез. "Искаме да остане, той го знае. Но да задържиш играч против желанието му е трудно. Ще видим. Може би още ще е при нас на 2 септември%, надява се треньорът.