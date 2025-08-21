Окончателно: Милан ще привлече Бонифейс от Леверкузен

От Милан са постигнали пълно споразумение относно трансфера на нападателя на Байер (Леверкузен) Виктор Бонифейс, съобщават Николо Скира и Джанлука Ди Марцио.

Нигерийският национал ще премине на “Джузепе Меаца” под наем срещу 5 млн. евро, като може да остане за постоянно в Милан срещу още 25 млн. При това положение неговият договор ще бъде до лятото на 2030 година. Бонифейс може да пристигне за медицинските си прегледи в Милано още утре.

🚨 Boniface to Milan is DONE! 🔴⚫️



The final details are agreed ✅



He’ll head to Milano to take his medical on a €5M loan deal with €25M option to buy 💰



— Sky Italia pic.twitter.com/zTgWI5OvUK — Italian Football TV (@IFTVofficial) August 21, 2025

Това означава, че 24-годишният играч си тръгва от Леверкузен след само два сезона в отбора, който го купи за 22,6 млн. евро от Роял Юнион СЖ, след като той стана голмайстор както в квалификациите на Шампионската лига, така и в Лига Европа за сезон 2022/23. През това време африканецът записа 61 мача с 32 гола и 12 асистенции за “аспирините”, с които през миналата година спечели по веднъж всички възможни трофеи в Германия: титлата в Бундеслига, Купата на Германия и суперкупата на страната.

10+10 - Since he joined Bayer Leverkusen (from 2023/24), Victor #Boniface is one of only three Bundesliga players to have scored at least 10 goals with both his right foot (18) and his left foot (10) in all competitions, with Harry Kane and Serhou Guirassy. Polyhedric. pic.twitter.com/DpmwSRTCLs — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 21, 2025

Любопитното е, че именно Бонифейс отбеляза попадението, с което Байер победи с 1:0 Милан в мача помежду им на “Бай Арена” от основната фаза на Шампионската лига през миналия сезон.