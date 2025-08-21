Популярни
  3. Окончателно: Милан ще привлече Бонифейс от Леверкузен

  • 21 авг 2025 | 18:08
  • 856
  • 0

От Милан са постигнали пълно споразумение относно трансфера на нападателя на Байер (Леверкузен) Виктор Бонифейс, съобщават Николо Скира и Джанлука Ди Марцио.

Нигерийският национал ще премине на “Джузепе Меаца” под наем срещу 5 млн. евро, като може да остане за постоянно в Милан срещу още 25 млн. При това положение неговият договор ще бъде до лятото на 2030 година. Бонифейс може да пристигне за медицинските си прегледи в Милано още утре.

Това означава, че 24-годишният играч си тръгва от Леверкузен след само два сезона в отбора, който го купи за 22,6 млн. евро от Роял Юнион СЖ, след като той стана голмайстор както в квалификациите на Шампионската лига, така и в Лига Европа за сезон 2022/23. През това време африканецът записа 61 мача с 32 гола и 12 асистенции за “аспирините”, с които през миналата година спечели по веднъж всички възможни трофеи в Германия: титлата в Бундеслига, Купата на Германия и суперкупата на страната.

Любопитното е, че именно Бонифейс отбеляза попадението, с което Байер победи с 1:0 Милан в мача помежду им на “Бай Арена” от основната фаза на Шампионската лига през миналия сезон.

