Леверкузен иска да се подсили с национал на Нидерландия

  • 21 авг 2025 | 04:31
  • 54
  • 0
Байер (Леверкузен) се интересува от Куентин Тимбер, съобщава журналистът Флориан Платенберг в сряда.

Германският клуб следи изявите на национала на Нидерландия и ще се опита да го привлече през август. 24-годишният централен халф е един от тримата основни кандидати за тази позиция, която Леверкузен се опитва да подсили преди началото на новия сезон в Първа Бундеслига.

Договорът на полузащитника с Фейенорд е до лятото на 2026 година. Тимбер премина през Аякс и Утрехт, а през 2022 година облече екипа на отбора от Ротердам, с който стана шампион на Нидерландия и спечели купата на страната.

Халфът дебютира за Нидерландия през 2024 година, след което записа пет мача.

Снимки: Gettyimages

