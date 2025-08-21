Спортният директор на Байер опроверга слуховете за продажба на Паласиос

Популярни
  • 21 авг 2025 | 11:19
  • 362
  • 0
Спортният директор на Байер (Леверкузен) Зимон Ролфес опроверга спекулациите относно възможен изходящ трансфер на аржентинския халф Есекил Паласиос.

"И аз прочетох тези слухове, но няма нищо зад тях. Не е имало преговори, нито с играчи, нито с агента му", каза Ролфес пред вестник "Райнише Пост". "Искаме да запазим Пала и това е ясната ни позиция", добави той.

26-годишният Палисиос има договор с клуба до 2028. Отборът от Леверкузен се раздели с част от важните си играчи през лятото, като сред тях са Флориан Виртц, Лукас Храдецки, Гранит Джака, Йонатан Та и Джереми Фримпонг. Нападателят Виктор Бонифейс е близо до трансфер в Милан. Ролфес призна, че в тима ще има още няколко промени.

