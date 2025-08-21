Спортният директор на Байер опроверга слуховете за продажба на Паласиос

Спортният директор на Байер (Леверкузен) Зимон Ролфес опроверга спекулациите относно възможен изходящ трансфер на аржентинския халф Есекил Паласиос.
"И аз прочетох тези слухове, но няма нищо зад тях. Не е имало преговори, нито с играчи, нито с агента му", каза Ролфес пред вестник "Райнише Пост". "Искаме да запазим Пала и това е ясната ни позиция", добави той.
26-годишният Палисиос има договор с клуба до 2028. Отборът от Леверкузен се раздели с част от важните си играчи през лятото, като сред тях са Флориан Виртц, Лукас Храдецки, Гранит Джака, Йонатан Та и Джереми Фримпонг. Нападателят Виктор Бонифейс е близо до трансфер в Милан. Ролфес призна, че в тима ще има още няколко промени.
Снимки: Imago