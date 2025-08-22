Популярни
  • 22 авг 2025 | 17:06
  • 307
  • 0
Тен Хаг: И преди съм виждал много напускащи, една ера винаги достига края си

Байер (Леверкузен) навлиза в нова ера в началото на сезона в германското първенство по футбол, заяви старши треньорът Ерик тен Хаг. Отборът бе напуснат от наставника Чаби Алонсо, Флориан Виртц, Джереми Фримпонг, Гранит Джака, Йонатан Та и други важни играчи.

Леверкузен стартира сезона в събота срещу Хофенхайм, след като миналата седмица надига Зоненхоф (Гросашпах) за Купата на Германия.

"Направихме всичко, за да бъдем най-добре подготвени. Отборният дух е на високо ниво и момчетата израстват с всеки изминал ден. Много напуснаха, но и много останаха, а те имат изградена култура на победители. И преди съм виждал масово подменяне на играчи, винаги е предизвикателство", каза той.

"Донякъде клубът се нуждаеше от това. Една ера винаги достига края си, а в Леверкузен това време е сега. Трябва моментално да започнем да градим за бъдещето и трябва да го правим с много работа всеки ден", продължи нидерландецът, който наследи Алонсо на треньорския пост.

Тен Хаг говори и за най-новите попълнения в отбора - Клаудио Ечевери и Лоик Баде. "Ечевери е в добра форма и е играч, който е роден с топката в краката. Може да започне като титуляр, видяхме го. В момента не съм 100% сигурен за Баде – винаги трябва да се внимава с такива неща, но макар че мисля, че утре няма да е на разположение, имам много добро предчувствие, че следващата седмица ще може да играе. Новите играчи вече са усвоили културата на Байер (Леверкузен)".

