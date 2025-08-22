Тен Хаг: И преди съм виждал много напускащи, една ера винаги достига края си

Байер (Леверкузен) навлиза в нова ера в началото на сезона в германското първенство по футбол, заяви старши треньорът Ерик тен Хаг. Отборът бе напуснат от наставника Чаби Алонсо, Флориан Виртц, Джереми Фримпонг, Гранит Джака, Йонатан Та и други важни играчи.

Леверкузен стартира сезона в събота срещу Хофенхайм, след като миналата седмица надига Зоненхоф (Гросашпах) за Купата на Германия.

Erik ten Hag: "You can see that the team, the locker room – they're growing together and that's good. When the team spirit and the mentality from everyone is good, we have a good chance [to succeed]. [...] The new players have already internalized Bayer Leverkusen's culture." pic.twitter.com/HsyEXQs8Oz — WerkselfXtra (@bayer04Xtra) August 22, 2025

"Направихме всичко, за да бъдем най-добре подготвени. Отборният дух е на високо ниво и момчетата израстват с всеки изминал ден. Много напуснаха, но и много останаха, а те имат изградена култура на победители. И преди съм виждал масово подменяне на играчи, винаги е предизвикателство", каза той.

"Донякъде клубът се нуждаеше от това. Една ера винаги достига края си, а в Леверкузен това време е сега. Трябва моментално да започнем да градим за бъдещето и трябва да го правим с много работа всеки ден", продължи нидерландецът, който наследи Алонсо на треньорския пост.

Erik ten Hag on the first impression Claudio Echeverri made and whether he could already start tomorrow: "He's fit [to play] and that's a player who was born with the ball at his feet. He can start, we saw that." pic.twitter.com/B2y6wuMFHy — WerkselfXtra (@bayer04Xtra) August 22, 2025

Тен Хаг говори и за най-новите попълнения в отбора - Клаудио Ечевери и Лоик Баде. "Ечевери е в добра форма и е играч, който е роден с топката в краката. Може да започне като титуляр, видяхме го. В момента не съм 100% сигурен за Баде – винаги трябва да се внимава с такива неща, но макар че мисля, че утре няма да е на разположение, имам много добро предчувствие, че следващата седмица ще може да играе. Новите играчи вече са усвоили културата на Байер (Леверкузен)".