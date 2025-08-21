Леверкузен с още един трансфер за деня - този път за около 30 млн. евро

Малко след като взе Клаудио Ечевери, бившият шампион на Германия Байер (Леверкузен) обяви и привличането на Лоик Баде от Севиля. Французинът идва срещу гарантирани 29 млн. евро, а други 4 млн. могат да бъдат платени при изпълнението на определени клаузи. Контрактът на Баде е за пет сезона.

25-годишният централен защитник изкара три сезона и половина в Севиля, като преди това беше собственост на Рен, а играе под наем и в Нотингам Форест.

По-рано през лятото Баде дебютира за националния тим на Франция. Той е родом от предградие на Париж, като е с произход от Кот д’Ивоар.