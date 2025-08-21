Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  3. Леверкузен с още един трансфер за деня - този път за около 30 млн. евро

Леверкузен с още един трансфер за деня - този път за около 30 млн. евро

  • 21 авг 2025 | 17:21
  • 931
  • 0
Леверкузен с още един трансфер за деня - този път за около 30 млн. евро

Малко след като взе Клаудио Ечевери, бившият шампион на Германия Байер (Леверкузен) обяви и привличането на Лоик Баде от Севиля. Французинът идва срещу гарантирани 29 млн. евро, а други 4 млн. могат да бъдат платени при изпълнението на определени клаузи. Контрактът на Баде е за пет сезона.

25-годишният централен защитник изкара три сезона и половина в Севиля, като преди това беше собственост на Рен, а играе под наем и в Нотингам Форест.

По-рано през лятото Баде дебютира за националния тим на Франция. Той е родом от предградие на Париж, като е с произход от Кот д’Ивоар.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Трима души са загинали, а над 200 са ранени при сблъсъци между фенове на футболен мач в Аржентина

Трима души са загинали, а над 200 са ранени при сблъсъци между фенове на футболен мач в Аржентина

  • 21 авг 2025 | 13:44
  • 1432
  • 0
Магат: В Байерн не се знае кой е лидер, кой има властта и кой какви отговорности носи

Магат: В Байерн не се знае кой е лидер, кой има властта и кой какви отговорности носи

  • 21 авг 2025 | 12:53
  • 1845
  • 2
Барса постигна споразумение за прекратяването на договора на един играч, за да може да регистрира друг

Барса постигна споразумение за прекратяването на договора на един играч, за да може да регистрира друг

  • 21 авг 2025 | 12:31
  • 14912
  • 14
След като изпусна Езе, Тотнъм планира да счупи трансферния си рекорд

След като изпусна Езе, Тотнъм планира да счупи трансферния си рекорд

  • 21 авг 2025 | 12:07
  • 12213
  • 5
Борнемут финализира втори 25-милионен трансфер в рамките на седмица

Борнемут финализира втори 25-милионен трансфер в рамките на седмица

  • 21 авг 2025 | 11:38
  • 3617
  • 0
Спортният директор на Байер опроверга слуховете за продажба на Паласиос

Спортният директор на Байер опроверга слуховете за продажба на Паласиос

  • 21 авг 2025 | 11:19
  • 1255
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стартира шествието на феновете на Левски преди мача с АЗ Алкмаар

Стартира шествието на феновете на Левски преди мача с АЗ Алкмаар

  • 21 авг 2025 | 18:21
  • 2380
  • 0
ЦСКА се раздели с Тибо Вион

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

  • 21 авг 2025 | 12:13
  • 56726
  • 103
Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

  • 21 авг 2025 | 06:30
  • 31689
  • 201
Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

  • 21 авг 2025 | 07:00
  • 14909
  • 49
Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

  • 21 авг 2025 | 07:20
  • 10600
  • 21
Илайджа Браянт и Тайлър Енис пред Sportal.bg - за Везенков, България и Евролигата

Илайджа Браянт и Тайлър Енис пред Sportal.bg - за Везенков, България и Евролигата

  • 21 авг 2025 | 17:00
  • 1067
  • 0