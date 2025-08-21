Милан може все пак да вземе датски нападател, но не Хойлунд

Въпреки че Милан е на път да привлече Виктор Бонифейс от Байер (Леверкузен), клубът може да се опита да подпише с още един нападател, твърдят италианските медии.
Както е известно, през последните дни “росонерите” бяха свързвани с Расмус Хойлунд от Манчестър Юнайтед, който обаче така и не се съгласи на техните условия. Сега от Милан са се насочили към друг датски нападател, а именно Конрад Хардер от Спортинг (Лисабон). Смята се, че португалският шампион е готов да се раздели със своя играч за 25 млн. евро.
20-годишният талант, който може да играе и по двата фланга, се присъедини към “лъвовете” през миналото лято, когато те платиха на Нордселанд 19 млн. евро за него. Младежкият национал на Дания е със статут на резерва в Спортинг, за който е изиграл 50 мача с 11 гола и 7 асистенции.
Снимки: Gettyimages