Милан може все пак да вземе датски нападател, но не Хойлунд

Въпреки че Милан е на път да привлече Виктор Бонифейс от Байер (Леверкузен), клубът може да се опита да подпише с още един нападател, твърдят италианските медии.

Както е известно, през последните дни “росонерите” бяха свързвани с Расмус Хойлунд от Манчестър Юнайтед, който обаче така и не се съгласи на техните условия. Сега от Милан са се насочили към друг датски нападател, а именно Конрад Хардер от Спортинг (Лисабон). Смята се, че португалският шампион е готов да се раздели със своя играч за 25 млн. евро.

🚨🌖 | Victor Boniface's signing does not exclude the signing of another striker.



Conrad Harder is a name to keep an eye on.@DiMarzio 🇩🇰 pic.twitter.com/H4sWmSOufx — Milan Matters (@MilanMatters) August 20, 2025

20-годишният талант, който може да играе и по двата фланга, се присъедини към “лъвовете” през миналото лято, когато те платиха на Нордселанд 19 млн. евро за него. Младежкият национал на Дания е със статут на резерва в Спортинг, за който е изиграл 50 мача с 11 гола и 7 асистенции.

📰 @Gazzetta_it: Milan also spoke with Sporting for Conrad Harder. Sporting opened to selling him for €25M, and Milan theoretically still have that option on the table. pic.twitter.com/vYuYOzHWSZ — Milan Posts (@MilanPosts) August 21, 2025

