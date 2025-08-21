Официално: нападател на Милан стана съотборник на Илия Груев

Новакът в Премиър лийг Лийдс официално обяви привличането на нападателя Ноа Окафор, който пристига с трансфер от Милан на стойност от около 20 млн. евро. Договорът на новия съотборник на Илия Груев е за четири години.

Обичайната позиция на Окафор е централен нападател, но в досегашния си отбор той беше налаган и като ляво крило, а може да действа и по десния фланг. Швейцарският национал прекара само две години в Милан, който го купи за 15,5 млн. евро от РБ Залцбург. 25-годишният играч записа общо 54 мача със 7 гола и 5 асистенции за “росонерите”, които го използваха предимно като резерва. През тази пролет той игра като преотстъпен в Наполи и макар да участва в едва четири мача за тима, той стана шампион на Серия "А" с екипа на “партенопеите”.

🔥 Noah Okafor is Leeds! pic.twitter.com/Xvivdbc97X — Leeds United (@LUFC) August 21, 2025