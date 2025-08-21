Популярни
Байер и Манчестър Сити обявиха трансфера на Ечевери

  21 авг 2025
Байер и Манчестър Сити обявиха трансфера на Ечевери

Байер (Леверкузен) и Манчестър Сити обявиха официално трансфера на Клаудио Ечевери, който ще играе в клуба от Бундеслигата под наем до края на сезона. В споразумението няма опция за закупуването на 19-годишния аржентинец. Борусия (Дортмунд) също отправи оферта за него, но "аспирините" изпревариха германския си конкурент.

“Гражданите” купиха Ечевери още в началото на 2024-та от Ривър Плейт за 18,5 млн. евро, но го оставиха като преотстъпен в родния му клуб за още една година. През януари 19-годишният талант се присъедини към състава на Сити, но записа едва три мача с един гол.

"Фантастично е, че сега мога да направя следващите стъпки с шампионите на Германия от 2024 г. в Бундеслигата и в Шампионската лига. Искам да получавам много игрово време тук и да се развивам като още по-добър играч седмица след седмица. Много млади футболисти вече направиха скока към световния елит именно с Байер (Леверкузен). Искам през следващата година да следвам този път и да дам своя принос, за да постигнем големи неща с Байер", заяви Ечевери.

