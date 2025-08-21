Популярни
  Sportal.bg
  2. ПАОК
  Предстои луда вечер в Лига Европа

  21 авг 2025
Днес предстои поредната луда вечер в Лига Европа. Ще се изиграят първите мачове от плейофния кръг преди основната фаза. 24 отбора мечтаят да направят последната крачка, но само половината от тях ще успеят. А кои ще бъдат те много ще зависи от резултатите в днешните мачове.

В този етап от турнира се включва и българският шампион Лудогорец, който отпадна от Шампионската лига, но сега ще има шанс да се пребори за място в основната фаза на втория по сила турнир на УЕФА. Разградчани гостуват в Македония на Шкендия и ще търсят положителен резултат, който да им даде предимство преди реванша.

Друг мач с българско участие ще бъде между Риека и ПАОК. Това ще е своеобразно българско дерби между отборите на Доминик Янков и Кирил Десподов. Вторият обаче със сигурност няма да вземе участие в днешния мач, тъй като лекува контузия.

Български представител се очаква да има и в мача между Абърдийн и ФКСБ. Димитър Митов вероятно ще започне на вратата на шотландския тим, който ще има трудна задача да пребори румънския гранд за място в основната фаза.

В тази фаза обаче има и други интересни сблъсъци като този между Панатинайкос и Самсунспор, Макаби (Тел Авив) срещу Динамо (Киев) или Слован (Братислава) и Йънг Бойс.

