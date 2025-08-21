11-те на Шкендия и Лудогорец, много промени в състава на "орлите"

Станаха ясни стартовите състави на Шкендия и Лудогорец, които излизат в първи плейофен мач от турнира Лига Европа.

Сред 11-те на българския шампион има много промени спрямо тези, които стартираха при поражението с 0:3 от Ференцварош преди седмица.

На втарата Педт заменя Бонман. В отбрана централните защитници Вердон и Куртулуш отстъпват местата си на Нахмиас и Алмейда. Нареси и Станич са предпочетени в средата на терена за сметка на Калоч и Чочев. Голямата липса в атака е на Видал, а на негово място стартира Шуиар.

ШКЕНДИЯ - ЛУДОГОРЕЦ

ШКЕНДИЯ: 24. Гайе, 2. Трумчи, 15. Фетаи, 5. Каке, 11. Вебстер, 4. Рамадани, 6. Алхасан, 29. Тамба, 17. Зейнуали, 77. Латифи, 7. Ибраими

ЛУДОГОРЕЦ: 1. Падт, 17. Сон, 55. Нахмиас, 4. Алмейда, 3. Недялков, 30. Нареси, 23. Дуарте, 14. Станич, 77. Маркус, 29. Биле, 8. Шуиар