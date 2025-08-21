Популярни
  3. Пълен обрат донесе крехка преднина на Панатинайкос срещу Самсунспор

Панатинайкос спечели с 2:1 над Самсунспор в първия мач от плейофния кръг в Лига Европа. Домакините трябваше да осъществяват пълен обрат, след като Логи Томасон откри резултата в 51-ата минута в полза на турците, но Йоргос Кириакопулос (66’) и Ерик Палмър-Браун (74’) реализираха два гола, които донесоха успеха на гръцкия тим. Двата тима не изиграха най-впечатляващия двубой по между си и сякаш по-скоро се притесняваха да не загубят.

Все пак играчите на Самсунспор откриха резултата в началото на второто полувреме след изпълнение на корнер, когато Томасон реализира с глава. Четвърт час по-късно отново след ъглов удар този път Кириакопулос стигна до топката и със страхотен изстрел с левия крак изравни. По малко от десет минути по-късно централният бранител Палмър-Браун отново след корнер надскочи противниковата отбрана и донесе победата на Панатинайкос. Така гърците взеха крехка преднина преди реванша след седмица в Турция.

