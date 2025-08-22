Популярни
Генк нокаутира шампиона на Полша с унизителен резултат

  22 авг 2025
Генк нокаутира шампиона на Полша с унизителен резултат

Генк поднесе една от изненадите на вечерта в Лига Европа заради разгромния резултат, с който се разправи с Лех (Познан) - 5:1 като гост. Това беше първи двубой от плейофния кръг в турнира, но вече е ясно, че белгийците ще се радват на място в основната фаза на втория по сила клубен турнир.

Лех е шампион на Полша, но беше отнесен и вече мисли за предстоящото си утешително участие в Лига на конференциите, макар по-рано това лято да беше в борбата и за място в Шампионската лига.

Още от началото на футболистите на Генк се разиграха и до почивката вече бяха вкарали четири гола. Те завършиха с 25 удара, като 12 от тях бяха точни.

Патрик Хрошовски изведе белгийците напред в 10-ата минута, но феновете на Лех бяха зарадвани от бързо изравнително попадение на Филип Ягиело (19’).

След това обаче адът се стовари върху домакините, след като пак Хрошовски (25’), Брайън Хейнен (33’) и Хюн-Гю О (40’) последователно докараха нещата до 4:1 за Генк, а три минути след паузата Михал Гюргюл си отбеляза автогол.

Ответната среща на белгийска земя ще е на 28 август.

