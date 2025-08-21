Утрехт взе солиден аванс пред погледа на Кабаков

Популярни
  • 21 авг 2025 | 23:06
  • 112
  • 0
Утрехт спечели с 2:0 гостуването си на Зрински (Мостар) в първи мач от плейофния сблъсък между двата тима в Лига Европа. По този начин нидерландският тим направи солидна крачка към основната фаза на турнира пред погледа на българската съдийска бригада, ръководена от Георги Кабаков. Българският рефер пък бе сред основните действащи лица, след като отсъди дузпа за гостите от ниската земя в 39-ата минута, която бе реализирана от Дейвид Мин. В добавеното време пък Кабаков изгони Мамич за два жълти картона. Само няколко минути преди това пък Виктор Йенсен отбеляза втори гол в полза на Утрехт.

Снимки: Imago

