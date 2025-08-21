Българското дерби мина без българите - ПАОК ще трябва да наваксва на "Тумба"

Риека надигра ПАОК с мининалното 1:0 в първата част от дуела между двата тима за място в основната фаза на Лига Европа. До български сблъсък не се стигна, тъй като Доминик Янков не беше в групата на хърватския шампион, а Кирил Десподов остана неизползвана резерва за съперника.

Лука Менало вкара единствения гол в 39-ата минута. Преди това в срещата - в 20-ата минута, гърците удариха греда.

Риека е на този етап в този турнир, след като беше елиминиран от Лудогорец в квалификациите в Шампионската лига. ПАОК пък е в надпреварата като бронзов медалист в своето първенство.

Положителната новина за Десподов е, че поне беше в групата, което е доказателство, че е възстановен от травмата си, която получи по-рано през лятото. Засега обаче българският национал все още няма нито минута за ПАОК през започналия наскоро сезон за отбора.

Реваншът на “Тумба” в Солун е следващия четвъртък (28 август).