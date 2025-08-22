Брага си свърши работата още при гостуването си в… Португалия

Брага, който по-рано през лятото елиминира Левски, ще играе в основната фаза на Лига Европа. Задачата може да се счита за изпълнена, след като отборът с лекота надви Линкълн Ред Импс с категоричното 4:0 в първи мач от плейофния кръг. По принцип това се водеше гостуване за Брага, но то се игра на португалска територия - в Алгарве, тъй като там скромният отбор от Гибралтар домакинства в Европа, след като неговият стадион не отговаря на изискванията за среща от такъв ранг.

Ред Импс издържаха малко повече от половин час, докато Виктор Гомес не вкара за 1:0 в 34-тата минута. Родриго Саласар (39’) удвои преди паузата. Последните два гола дойдоха късно в двубоя, като бяха реализирани пак от Саласар (80’) и взетия от Барселона Пау Виктор (90’).

Реваншът е следващия четвъртък.