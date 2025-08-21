Шампионът на Швеция направо обезсмисли реванша

Първенецът на Швеция Малмьо няма да играе в основната фаза на Шампионската лига, но почти сигурно ще бъде в тази на Лига Европа. Скандинавците направиха огромна крачка към това, след като разбиха Сигма (Оломоуц) с 3:0 у дома в първа среща от плейофния кръг. Този резултат ги прави абсолютни фаворити за продължаване напред преди реванша в Чехия след седмица.

Черногорският национал Сеад Хакшабанович реализира два гола за Малмьо още преди почивката, като беше точен в 8-ата и после в 43-тата минута.

Още преди първото попадение носителят на купата на Чехия имаше шанс, но го пропусна. Играчите на Сигма бяха активни и на няколко пъти бяха близо до гол, а веднъж и ВАР ги лиши от такъв заради засада.

Домакините нанесоха важния си трети удар в самия край, когато Ласе Йонсен реализира от дузпа в добавеното време за крайното 3:0.