Левски не успя в първия мач срещу АЗ Алкмаар - на живо от стадион "Васил Левски" след 0:2
  Шампионът на Швеция направо обезсмисли реванша

Шампионът на Швеция направо обезсмисли реванша

  • 21 авг 2025 | 22:00
  • 1339
  • 0
Шампионът на Швеция направо обезсмисли реванша

Първенецът на Швеция Малмьо няма да играе в основната фаза на Шампионската лига, но почти сигурно ще бъде в тази на Лига Европа. Скандинавците направиха огромна крачка към това, след като разбиха Сигма (Оломоуц) с 3:0 у дома в първа среща от плейофния кръг. Този резултат ги прави абсолютни фаворити за продължаване напред преди реванша в Чехия след седмица.

Черногорският национал Сеад Хакшабанович реализира два гола за Малмьо още преди почивката, като беше точен в 8-ата и после в 43-тата минута.

Още преди първото попадение носителят на купата на Чехия имаше шанс, но го пропусна. Играчите на Сигма бяха активни и на няколко пъти бяха близо до гол, а веднъж и ВАР ги лиши от такъв заради засада.

Домакините нанесоха важния си трети удар в самия край, когато Ласе Йонсен реализира от дузпа в добавеното време за крайното 3:0.

Ковач се оплака преди старта на Бундеслигата: Имахме само три седмици подготовка

  • 21 авг 2025 | 19:30

Ковач се оплака преди старта на Бундеслигата: Имахме само три седмици подготовка

  • 21 авг 2025 | 19:30
  • 869
  • 1
Лига Европа: втори гол в мрежата на Митов, Десподов е на пейката

  • 21 авг 2025 | 21:34

Лига Европа: втори гол в мрежата на Митов, Десподов е на пейката

  • 21 авг 2025 | 21:34
  • 13463
  • 0
Лига на конференциите: Играят се още седем мача

Лига на конференциите: Играят се още седем мача

  • 21 авг 2025 | 23:25
  • 8022
  • 0
Де Лаурентис обясни за продажбата на Кварацхелия и разкри: Щях да купя Гьокереш, ако бях взел 200 млн. за Хвича и Осимен

  • 21 авг 2025 | 19:23

Де Лаурентис обясни за продажбата на Кварацхелия и разкри: Щях да купя Гьокереш, ако бях взел 200 млн. за Хвича и Осимен

  • 21 авг 2025 | 19:23
  • 7134
  • 0
Защитник на Ница иска да се присъедини към Тен Хаг в Байер

  • 21 авг 2025 | 18:46

Защитник на Ница иска да се присъедини към Тен Хаг в Байер

  • 21 авг 2025 | 18:46
  • 1076
  • 0
Модната икона на Барселона каза какво трябва да подобри отборът

  • 21 авг 2025 | 18:22

Модната икона на Барселона каза какво трябва да подобри отборът

  • 21 авг 2025 | 18:22
  • 1838
  • 1
Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

  • 21 авг 2025 | 22:53

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

  • 21 авг 2025 | 22:53
  • 142621
  • 562
Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

  • 21 авг 2025 | 22:51

Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

  • 21 авг 2025 | 22:51
  • 53531
  • 105
Ракув 1:0 Арда, домакините наказаха груба грешка на защитата

  • 21 авг 2025 | 21:59

Ракув 1:0 Арда, домакините наказаха груба грешка на защитата

  • 21 авг 2025 | 21:59
  • 18288
  • 18
Лига Европа: втори гол в мрежата на Митов, Десподов е на пейката

  • 21 авг 2025 | 21:34

Лига Европа: втори гол в мрежата на Митов, Десподов е на пейката

  • 21 авг 2025 | 21:34
  • 13463
  • 0
Феновете на Левски с шествие преди сблъсъка с АЗ Алкмаар

  • 21 авг 2025 | 20:07

Феновете на Левски с шествие преди сблъсъка с АЗ Алкмаар

  • 21 авг 2025 | 20:07
  • 39240
  • 115
Лига на конференциите: Играят се още седем мача

Лига на конференциите: Играят се още седем мача

  • 21 авг 2025 | 23:25
  • 8022
  • 0