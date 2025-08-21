Гол в последната минута даде крехка преднина на Бран срещу АЕК (Ларнака)

Бран успя да спечели с 2:1 домакинството си над АЕК Ларнака в първи сблъсък между двата тима от плейофния кръг за влизане в основната фаза на Лига Европа. Домакините трябваше да правят пълен обрат с голове на Мюре (20’) и Торсвик (90+3’) с попадение в добавеното време, след като Ангиелски (16’) даде преднина на гостите от Кипър.

Срещата започна по великолепен начин за тима от островната държава, след като успяха да поведат след четвърт час игра при едно разиграване и удар с глава на Карол Ангиелски. Тяхната радост трая само няколко минути, тъй като Мюре бързо възстанови равенството след удар от вътрешността на наказателното поле и рикошет, който обърка вратаря. Домакините продължиха със своя натиск след почивката и в крайна сметка успяха да се доберат до успеха едва в добавеното време, когато първо изстрел на Дензел Де Руве бе блокиран, но топката отиде в Торсвик, който реализира. Така норвежкият представител Бран взе минимална преднина преди реванша след седмица между двата тима в Кипър.

Снимки: Gettyimages