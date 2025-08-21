Популярни
»

Гледай на живо

Левски не успя в първия мач срещу АЗ Алкмаар - на живо от стадион "Васил Левски" след 0:2
  1. Sportal.bg
  2. Бран
  3. Гол в последната минута даде крехка преднина на Бран срещу АЕК (Ларнака)

Гол в последната минута даде крехка преднина на Бран срещу АЕК (Ларнака)

  • 21 авг 2025 | 22:09
  • 901
  • 0
Гол в последната минута даде крехка преднина на Бран срещу АЕК (Ларнака)

Бран успя да спечели с 2:1 домакинството си над АЕК Ларнака в първи сблъсък между двата тима от плейофния кръг за влизане в основната фаза на Лига Европа. Домакините трябваше да правят пълен обрат с голове на Мюре (20’) и Торсвик (90+3’) с попадение в добавеното време, след като Ангиелски (16’) даде преднина на гостите от Кипър.

Срещата започна по великолепен начин за тима от островната държава, след като успяха да поведат след четвърт час игра при едно разиграване и удар с глава на Карол Ангиелски. Тяхната радост трая само няколко минути, тъй като Мюре бързо възстанови равенството след удар от вътрешността на наказателното поле и рикошет, който обърка вратаря. Домакините продължиха със своя натиск след почивката и в крайна сметка успяха да се доберат до успеха едва в добавеното време, когато първо изстрел на Дензел Де Руве бе блокиран, но топката отиде в Торсвик, който реализира. Така норвежкият представител Бран взе минимална преднина преди реванша след седмица между двата тима в Кипър.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ковач се оплака преди старта на Бундеслигата: Имахме само три седмици подготовка

Ковач се оплака преди старта на Бундеслигата: Имахме само три седмици подготовка

  • 21 авг 2025 | 19:30
  • 869
  • 1
Лига Европа: втори гол в мрежата на Митов, Десподов е на пейката

Лига Европа: втори гол в мрежата на Митов, Десподов е на пейката

  • 21 авг 2025 | 21:34
  • 13469
  • 0
Лига на конференциите: Играят се още седем мача

Лига на конференциите: Играят се още седем мача

  • 21 авг 2025 | 23:25
  • 8027
  • 0
Де Лаурентис обясни за продажбата на Кварацхелия и разкри: Щях да купя Гьокереш, ако бях взел 200 млн. за Хвича и Осимен

Де Лаурентис обясни за продажбата на Кварацхелия и разкри: Щях да купя Гьокереш, ако бях взел 200 млн. за Хвича и Осимен

  • 21 авг 2025 | 19:23
  • 7142
  • 0
Защитник на Ница иска да се присъедини към Тен Хаг в Байер

Защитник на Ница иска да се присъедини към Тен Хаг в Байер

  • 21 авг 2025 | 18:46
  • 1076
  • 0
Модната икона на Барселона каза какво трябва да подобри отборът

Модната икона на Барселона каза какво трябва да подобри отборът

  • 21 авг 2025 | 18:22
  • 1838
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

  • 21 авг 2025 | 22:53
  • 142674
  • 562
Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

  • 21 авг 2025 | 22:51
  • 53586
  • 105
Ракув 1:0 Арда, домакините наказаха груба грешка на защитата

Ракув 1:0 Арда, домакините наказаха груба грешка на защитата

  • 21 авг 2025 | 21:59
  • 18311
  • 18
Лига Европа: втори гол в мрежата на Митов, Десподов е на пейката

Лига Европа: втори гол в мрежата на Митов, Десподов е на пейката

  • 21 авг 2025 | 21:34
  • 13469
  • 0
Феновете на Левски с шествие преди сблъсъка с АЗ Алкмаар

Феновете на Левски с шествие преди сблъсъка с АЗ Алкмаар

  • 21 авг 2025 | 20:07
  • 39247
  • 115
Лига на конференциите: Играят се още седем мача

Лига на конференциите: Играят се още седем мача

  • 21 авг 2025 | 23:25
  • 8027
  • 0