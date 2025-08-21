Мидтиланд сякаш реши всичко още в първата среща

Мидтиланд направи изключително солидна крачка и до голяма степен може да се каже, че е с един крак в груповата фаза на Лига Европа, след като постигна внушителен успех с 4:0 над КуПС в първи мач от плейофния кръг на турнира. Датчаните започнаха отлично двубоя, взимайки преднина от две попадения още до 20-ата минута, когато Буска (15’) и Осорио (19’) само в рамките на четири минути се разписаха на два пъти. До разгромната победа пък се стигна в последните минути на редовното време, когато Жуниор Брумадо (81’, 90+1’) добави нови два гола.

Двата тима изиграха доста по-равностоен двубой през първата част, но след почивката домакините изцяло поеха контрола в срещата. Футболистите на Мидтиланд започнаха солидно още от началните секунди в търсене на попадение и то дойде след четвърт час, когато бърза атака даде възможност на Буска да стреля от границата на наказателното поле и след грешка на вратаря да реализира. Само четири по-късно Осорио с левия крак не даде шанс, пращайки кълбото в обратния ъгъл. Едва в последните минути пък Жуниор Брумадо вкара две нови попадения и до голяма степен реши сблъсъка още преди реванша след седмица.

Следвай ни:

Снимки: Imago