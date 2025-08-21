Абърдийн с Митов и ФКСБ сътвориха зрелище с отворен край, всичко ще се реши в Букурещ

Абърдийн с българския страж Димитър Митов и ФКСБ завършиха наравно 2:2 в един от най-драматичните двубои от програмата в Лига Европа тази вечер. По този начин двата тима оставиха напълно отворен изхода от плейофния сблъсък по между си преди реванша след седмица в Букурещ. Гостите от северната ни съседка изиграха отлично първо полувреме, в което успяха да вземат крехка преднина, но останаха с човек по-малко. След почивката шотландските им опоненти, макар и изоставайки с два гола след точен изстрел на Олару в началото на втората част, все пак изиграха отличен последен половин час, в който успяха да възстановят равенството и да гледат малко по-спокойно към реванша.

Absolutely epic. Well done Aberdeen and dandies. pic.twitter.com/KFC0axiL6N — Rysie - Aberdeen FC (@superaberdeen1) August 21, 2025

Срещата започна по отличен начин за румънския тим, който взе откри резултата след малко повече от половин час игра, когато точен бе Даниел Бирлигеа (32’). Само седем по-късно гостите останаха с човек по-малко, тъй като Юри Чизоти (39’) бе отстранен от игра след директен червен картон. Втората част предложи още повече емоции и започна с ново попадение на ФКСБ, този път негов автор бе Дариус Олару, който се възползва от хубаво извеждащо подаване на голмайстора Бирлигеа.

🗣️ "What a scene that is if you want to play football."



Aberdeen and FCSB walk out to a full stadium tifo ahead of their Europa League play-off first leg tie at Pittodrie.



📺 The game is live on BBC Scotland and BBC iPlayer#BBCFootball pic.twitter.com/OrAAFpjxVF — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) August 21, 2025

Играчите на Абърдийн обаче нямаха намерение да се предадат толкова лесно и след час игра успяха да намалят изоставането си след отлично подаване на Адил Аушиш, който намери Данте Полвара, който пък реализира. Домакините очаквано в числен превес продължиха да търсят изравняването и то дойде в самия край на срещата, когато Анте Палаверса изпълни отлично ъглов удар, а Естер Соклер с глава успя да реализира за 2:2. Така двата тима в крайна сметка сътвориха отличен мач за публиката, но всичко ще бъде решено след седмица на румънска земя.

