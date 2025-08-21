Червен картон улесни Макаби (ТА) в сблъсъка с Динамо (Киев)

Макаби (Тел Авив) взе добър аванс от два гола, след като надви Динамо (Киев) с 3:1 като символичен домакин в първи мач от плейофния кръг в Лига Европа.

Заради геополитическата ситуация в страните на клубовете дербито между шампионите на Израел и Украйна се игра в Бачка Топола (Сърбия), а реваншът след седмица ще бъде на полска територия - в Люблин.

Този двубой противопостави два състава, които последователно бяха изхвърлени от квалификациите в Шампионската лига от очертаващия се като сензация тим на Пафос. Ключовият момент в мача сега се оказа изгонването от игра на Костянтин Вивчаренко от Динамо малко след началото на второто полувреме, когато резултатът беше 1:1. После израелците вкараха още две попадения и стигнаха до успеха.

Капитанът на Макаби Дор Перетц беше точен за 1:0 в 12-тата, но в 32-рата Назар Волошин изравни за киевчани.

В 50-ата, след консултация с ВАР, Вивчаренко беше отстранен с директен червен картон заради грубо нарушение. Футболистите на Макаби се възползваха от численото си предимство и стигна до още два гола, реализирани от Сагив Йехезкел (58’) и отново Дор Перетц (69’).