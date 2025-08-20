Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

  • 20 авг 2025 | 07:32
  • 6408
  • 2
Слушай на живо
Слушай на живо: Ботев (Пловдив) - Левски

Силните игри на Светослав Вуцов с екипа на Левски не са останали незабелязани. Вратарят е предизвикал силен интерес в два нидерландски клуба, пише „Тема Спорт“. Това са елитните Утрехт и Твенте. Техни скаути ще наблюдават двата плейофа за влизане в Лигата на конференциите срещу друг местен представител – АЗ Алкмаар. Пратениците вече са заявили места в ложата на националния стадион.

Левски направи отличен трансфер с Вуцов тази пролет. Той пристигна от Славия, в който стигна до резервната скамейка. 23-годишният футболист измести от титулярното място хърватина Матей Маркович, като пази в 11 мача. Толкова вече са двубоите му и през тази кампания – 5 в Първа лига и 6 в евротурнирите. В шампионата има три "сухи" мрежи, като два пъти е вадил топката от мрежата си. На континенталната сцена не е допуснал попадение в редовното време, а в Лига Европа Апоел (Беер Шева) и Брага му вкараха в продълженията. Националът определено бележи стремглав прогрес. Като това се отчита и от модерните платформи, които ползват клубовете. Това е подтикнало Утрехт и Твенте да изпратят свои хора, които да го гледат на живо. Едно от най-ценните му качества е добрата игра с крака. А през този сезон Вуцов има голямо подобрени и при високите топки. С цялостното представяне той вдъхва доверие на играчите пред себе си.

Интересното е, че Левски вече продаде вратар в Нидерландия. В началото на миналата кампания "сините" трансферираха младежкия национал Пламен Андреев в гранда Фейенорд. В момента той е преотстъпен в испанския втородивизионен Сантандер.

А преди време юношата и бивш капитан на сините Николай Михайлов бе под рамката на Твенте, с който стана шампион на Нидерландия.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Футбол свят

Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

  • 20 авг 2025 | 07:58
  • 1517
  • 0
Бразилски вратар счупи рекорд на Питър Шилтън

Бразилски вратар счупи рекорд на Питър Шилтън

  • 20 авг 2025 | 07:16
  • 2538
  • 0
Аморим иска звезда на Реал Мадрид

Аморим иска звезда на Реал Мадрид

  • 20 авг 2025 | 07:01
  • 2260
  • 0
Сьорлот мисли за раздяла с Атлетико Мадрид

Сьорлот мисли за раздяла с Атлетико Мадрид

  • 20 авг 2025 | 06:29
  • 1815
  • 0
Барселона още не знае на кой стадион ще домакинства този сезон

Барселона още не знае на кой стадион ще домакинства този сезон

  • 20 авг 2025 | 05:55
  • 2606
  • 0
Ювентус се надява с две продажби да осигури пари за трима нови

Ювентус се надява с две продажби да осигури пари за трима нови

  • 20 авг 2025 | 05:28
  • 2532
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

  • 20 авг 2025 | 07:00
  • 3674
  • 2
Гол от дузпа на Мбапе даде успешно начало на Реал, "Бернабеу" посрещна Чаби Алонсо и новите играчи

Гол от дузпа на Мбапе даде успешно начало на Реал, "Бернабеу" посрещна Чаби Алонсо и новите играчи

  • 19 авг 2025 | 23:30
  • 23985
  • 575
Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

  • 20 авг 2025 | 07:58
  • 1517
  • 0
Янтра надви Етър и грабна първа победа за сезона, “болярите” остават на дъното

Янтра надви Етър и грабна първа победа за сезона, “болярите” остават на дъното

  • 19 авг 2025 | 21:54
  • 16944
  • 20
Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

  • 19 авг 2025 | 19:53
  • 31587
  • 27