Унгарец свири Левски - АЗ Алкмаар, млад поляк е на реванша

  15 авг 2025 | 14:29
Унгарец свири Левски - АЗ Алкмаар, млад поляк е на реванша

Съдийска бригада от Унгария ще ръководи домакинството на Левски срещу АЗ Алкмаар в първия мач от плейофите за влизане в групите на Лигата на конференциите. Двубоят ще се играе на 21 август (четвъртък) от 21:00 часа на Националния стадион "Васил Левски" в София.

Главен арбитър ще бъде 46-годишният Тамаш Богнар с помощници Балаж Бузаш и Петер Кобор. За четвърти рефер е назначен Михай Капрай, а отговорник за системата за видеоповторения (ВАР)  ще бъде Ицван Вад с асистент Гергьо Боднар.

Боримиров: Очаквам да напълним "Васил Левски"
Боримиров: Очаквам да напълним "Васил Левски"

Реваншът между двата отбора на 28 август от 20:30 часа е поверен на полска бригада. Мачът ще бъде ръководен от 33-годишния Дамиан Силвестжак с асистенти Павел Соколницки и Адам Карасевич. Четвърти рефер е Марцин Коханек, а съдия на ВАР ще бъде Пьотр Ласик с помощник Корнел Пашкевич.

АЗ Алкмаар се притесни от Левски - отложи мач от Ередивизи
АЗ Алкмаар се притесни от Левски - отложи мач от Ередивизи

Силвестжак има малък опит с едва 12 мача в евротурнирите, като не е свирил на български отбор досега.

