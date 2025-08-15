Унгарец свири Левски - АЗ Алкмаар, млад поляк е на реванша

Съдийска бригада от Унгария ще ръководи домакинството на Левски срещу АЗ Алкмаар в първия мач от плейофите за влизане в групите на Лигата на конференциите. Двубоят ще се играе на 21 август (четвъртък) от 21:00 часа на Националния стадион "Васил Левски" в София.

Главен арбитър ще бъде 46-годишният Тамаш Богнар с помощници Балаж Бузаш и Петер Кобор. За четвърти рефер е назначен Михай Капрай, а отговорник за системата за видеоповторения (ВАР) ще бъде Ицван Вад с асистент Гергьо Боднар.

Реваншът между двата отбора на 28 август от 20:30 часа е поверен на полска бригада. Мачът ще бъде ръководен от 33-годишния Дамиан Силвестжак с асистенти Павел Соколницки и Адам Карасевич. Четвърти рефер е Марцин Коханек, а съдия на ВАР ще бъде Пьотр Ласик с помощник Корнел Пашкевич.

Силвестжак има малък опит с едва 12 мача в евротурнирите, като не е свирил на български отбор досега.

