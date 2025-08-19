Популярни
Капитанът на АЗ Алкмаар може да пропусне мача с Левски

  • 19 авг 2025 | 17:39
Капитанът на АЗ Алкмаар - Жорди Класи, е под съмнение за първия мач от плейофите на Лигата на конференциите в София, съобщава местното издание Noordhollands Dagblad. Нидерландците гостуват на Националния стадион "Васил Левски" на 21 август (четвъртък) от 21:00 часа. Очакванията за пълни трибуните, след като запалянковците на "сините" вече изкупиха над 32 хиляди билета за двубоя.   Класи беше заменен принудително в 71-ата минута при равенството 2:2 срещу Волендам в Ередивизи в неделя заради проблем с коляното. Според информацията 34-годишният бивш национал на Нидерландия изпитва сериозни болки и шансовете му да играе в българската столица са оценени като доста малки. Дефанзивният халф пропусна два месеца в края на предишния сезон заради подобна контузия.

Полузащитникът Свен Мейнанс се очаква да бъде възстановен за първия мач с Левски. Той също беше заменен принудително на почивката на двубоя с Волендам, след като получи мускулен крамп на прасеца.

"Десет минути преди подновяването на играта изведнъж прасецът ми се схвана. Имах контузия на същото място през миналия сезон и решихме да не рискуваме да играя през второто полувреме. Надявам се, че не сериозно. Мисля, че ще бъда на линия за четвъртък", обясни Мейнанс, който има 1 гол и 4 асистенции в шест мача за тима през настоящата кампания.

Японският национал Сейя Майкума със сигурност пропуска срещата в София. Десният бранител лекува травма на коляното и все още не е играл от началото на сезона.  VoetbalNieuws пък прогнозира, че Класи все пак ще бъде достатъчно възстановен и ще започне като титуляр в българската столица, а Мейнанс ще остане резерва. Според изданието старши треньорът Маартен Мартенс ще заложи на схема 4-3-3 с Ром Джейдън Овусу-Одуро на вратата и пред него защитниците Денсо Касиус, Воутер Гус, Алешандре Пенетра и Меес де Вит, като в халфовата линия ще действат Класи, Кеес Смит и Мекс Меердинк, а в нападение ще бъдат  Исак Йенсен, Ибрахим Садик и Трой Парът.

