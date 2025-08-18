Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Девет гола и асистенция в първите 6 мача - Левски трябва да го спре

Девет гола и асистенция в първите 6 мача - Левски трябва да го спре

  • 18 авг 2025 | 17:15
  • 1566
  • 0
Девет гола и асистенция в първите 6 мача - Левски трябва да го спре

Въпреки че преодоля два отбора в Лига на конференциите и не записа шампионатно поражение в първите две срещи на Ередивизи, АЗ Алкмаар получава немалко критики за играта си от началото на сезона.

Съперникът на Левски в плейофния кръг на третия по сила европейски клубен турнир обаче има много силен коз и “сините” са длъжни да намерят противодействие, ако искат да са краен победител след предстоящите два сблъсъка.

Става въпрос за централния нападател на АЗ - Трой Парът. Деветката на нидерландците е вкарал цели 9 попадения в шестте мача от началото на сезона. Нещо повече - няма двубой, в който да не се е разписвал, а цифрите са красноречиви - бележи на всеки 37 минути.

Ирландският национал започна с гол и асистенция при поражението с 3:4 от Илвес Тампере. На реванша вкара два пъти и АЗ би с 5:0.

Парът наниза още два гола при домакинската победа с 3:0 над Вадуц. Стори същото и на старта на сезона в нидерландския елит срещу Грьонинген при успеха с 4:1.

На реванша с Вадуц влезе от скамейката и реализира дузпа за крайното 1:0, а във вчерашния двубой с Волендам вкара “само” веднъж и двата тима приключиха местното дерби при 2:2.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

  • 18 авг 2025 | 13:00
  • 19516
  • 39
БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

  • 18 авг 2025 | 11:59
  • 15252
  • 26
Лудогорец ще пътува до Северна Македония със самолет

Лудогорец ще пътува до Северна Македония със самолет

  • 18 авг 2025 | 09:41
  • 2557
  • 0
Киряков: Искам раздаване на сто процента

Киряков: Искам раздаване на сто процента

  • 18 авг 2025 | 09:34
  • 2758
  • 2
Клуб от Италия също иска Делова

Клуб от Италия също иска Делова

  • 18 авг 2025 | 09:24
  • 10759
  • 7
Левски обяви програмата си до мача с АЗ Алкмаар

Левски обяви програмата си до мача с АЗ Алкмаар

  • 18 авг 2025 | 09:11
  • 3075
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

  • 18 авг 2025 | 15:12
  • 19066
  • 18
България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

  • 18 авг 2025 | 13:00
  • 19516
  • 39
БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

  • 18 авг 2025 | 11:59
  • 15252
  • 26
Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

  • 18 авг 2025 | 07:16
  • 15634
  • 12
Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

  • 18 авг 2025 | 10:33
  • 25583
  • 12
ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

  • 18 авг 2025 | 13:13
  • 6457
  • 15