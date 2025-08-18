Девет гола и асистенция в първите 6 мача - Левски трябва да го спре

Въпреки че преодоля два отбора в Лига на конференциите и не записа шампионатно поражение в първите две срещи на Ередивизи, АЗ Алкмаар получава немалко критики за играта си от началото на сезона.

Съперникът на Левски в плейофния кръг на третия по сила европейски клубен турнир обаче има много силен коз и “сините” са длъжни да намерят противодействие, ако искат да са краен победител след предстоящите два сблъсъка.

Става въпрос за централния нападател на АЗ - Трой Парът. Деветката на нидерландците е вкарал цели 9 попадения в шестте мача от началото на сезона. Нещо повече - няма двубой, в който да не се е разписвал, а цифрите са красноречиви - бележи на всеки 37 минути.

Ирландският национал започна с гол и асистенция при поражението с 3:4 от Илвес Тампере. На реванша вкара два пъти и АЗ би с 5:0.

Парът наниза още два гола при домакинската победа с 3:0 над Вадуц. Стори същото и на старта на сезона в нидерландския елит срещу Грьонинген при успеха с 4:1.

На реванша с Вадуц влезе от скамейката и реализира дузпа за крайното 1:0, а във вчерашния двубой с Волендам вкара “само” веднъж и двата тима приключиха местното дерби при 2:2.