  Арангелов: Червеният картон обърна мача

Арангелов: Червеният картон обърна мача

Наставникът на Септември (София) Христо Арангелов сподели мнението си след поражението с 0:3 срещу Локомотив (София) в "Надежда". Срещата беше от програмата на XXII кръг на efbet Лига.

Локо (Сф) сгази Септември

"Поставям акцента върху червения картон, тази ситуация обърна мача, настройката, структурата на самото позициониране. Няма значение какво казва футболистът, а какво отсъжда съдията, който е гледал на ВАР. Той казва, че има само леко докосване, но щом съдията е видял друго, няма какво да коментираме. Съперникът има добри изпълнители, беше доста трудно да се върнем в мача.

Станоев: Надиграхме ги по всички параграфи
Станоев: Надиграхме ги по всички параграфи

Не гледаме конкурентите, гледаме си нашия отбор, имаме доста какво да подобряваме - работим. Всеки мач е важен, допускаме пореден мач червен картон, оттам се обърква нагласата ни, както вече казах. Вяра имаме, имаме математическа възможност да се спасим", каза 48-годишният специалист.

Локо (Сф) сгази Септември

Локо (Сф) сгази Септември

  • 17 март 2026 | 19:55
  • 17544
  • 44
Лудогорец поздрави Игор Тиаго

Лудогорец поздрави Игор Тиаго

  • 17 март 2026 | 16:54
  • 1281
  • 2
Шок на "Тича"! Пламен Илиев напусна Черно море

Шок на "Тича"! Пламен Илиев напусна Черно море

  • 17 март 2026 | 16:22
  • 17258
  • 53
"Епизод V" на "Огоста": Орела обяви целта пред Монтана

"Епизод V" на "Огоста": Орела обяви целта пред Монтана

  • 17 март 2026 | 16:07
  • 12048
  • 13
Поредни проблеми за Созопол

Поредни проблеми за Созопол

  • 17 март 2026 | 16:02
  • 835
  • 0
Левски продаде близо 6200 билета за домакинството на Черно море

Левски продаде близо 6200 билета за домакинството на Черно море

  • 17 март 2026 | 15:47
  • 3533
  • 6
Виж всички

Локо (Сф) сгази Септември

Локо (Сф) сгази Септември

  • 17 март 2026 | 19:55
  • 17544
  • 44
Евролигата се завърна в София с обрат и победа на Апоел

Евролигата се завърна в София с обрат и победа на Апоел

  • 17 март 2026 | 18:58
  • 11284
  • 1
Съставите на Манчестър Сити и Реал Мадрид

Съставите на Манчестър Сити и Реал Мадрид

  • 17 март 2026 | 21:04
  • 1131
  • 0
Съставите на Арсенал и Байер (Леверкузен)

Съставите на Арсенал и Байер (Леверкузен)

  • 17 март 2026 | 21:06
  • 237
  • 0
Съставите на Челси и Пари Сен Жермен

Съставите на Челси и Пари Сен Жермен

  • 17 март 2026 | 21:04
  • 456
  • 0
Малко не стигна на България срещу Черна гора в последния мач от първата фаза на евроквалификациите

Малко не стигна на България срещу Черна гора в последния мач от първата фаза на евроквалификациите

  • 17 март 2026 | 19:44
  • 8279
  • 6