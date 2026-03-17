Арангелов: Червеният картон обърна мача

Наставникът на Септември (София) Христо Арангелов сподели мнението си след поражението с 0:3 срещу Локомотив (София) в "Надежда". Срещата беше от програмата на XXII кръг на efbet Лига.

"Поставям акцента върху червения картон, тази ситуация обърна мача, настройката, структурата на самото позициониране. Няма значение какво казва футболистът, а какво отсъжда съдията, който е гледал на ВАР. Той казва, че има само леко докосване, но щом съдията е видял друго, няма какво да коментираме. Съперникът има добри изпълнители, беше доста трудно да се върнем в мача.

Не гледаме конкурентите, гледаме си нашия отбор, имаме доста какво да подобряваме - работим. Всеки мач е важен, допускаме пореден мач червен картон, оттам се обърква нагласата ни, както вече казах. Вяра имаме, имаме математическа възможност да се спасим", каза 48-годишният специалист.