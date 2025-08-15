Левски отпусна 1600 билета от по 19 евро за фенове на АЗ Алкмаар

Популярни
  • 15 авг 2025 | 18:09
  • 355
  • 0
Левски ще отпусне до 1600 билети на АЗ Алкмар за предстоящия първи мач от плейофния кръг на Лига на конференциите. Те вече се продават от нидерландския клуб на цена от 19 евро.

До този момент привърженици на гостите са купили около 70 билета, тъй като процедурата за получаването им изисква време. Те се дават само на хора, които имат членска или клубна карта на АЗ Алкмаар.

Първата среща между двата отбора ще се играе на Националния стадион “Васил Левски. Двубоят е предвиден за 21 август (четвъртак) и ще стартира в 21:00 часа.

