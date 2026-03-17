Резултати и голмайстори след 19-ия кръг на Елитната група до 17 години

Първа осмица:
Славия - Септември 0:2
0:1 Андрей Грозданов (4')
0:2 Александър Маринов (64')
Ботев (Пд) - Лудогорец 3:0
1:0 Иван Филипов (35')
2:0 Иван Филипов (58')
3:0 Иван Филипов (83')
ЦСКА 1948 - Черно море 1:2
0:1 Стефан Монев (3')
1:1 Йоан Първанов (85')
2:1 Никола Христов (88')
Левски - Локомотив (Пд) 0:1
0:1 Божидар Ковачев (40')
Втора осмица:
Пирин - Арда 0:0
Национал - Етър 1:1
1:0 Константин Михайлов (29')
1:1 Кристиан Павлов (90')
Хебър - Спартак (Плевен) 4:0
1:0 Ивайло Шуманов (7')
2:0 Анастас Георгиев (15')
3:0 Илиян Георгиев (37')
4:0 Васил Симеонски (87')
ЦСКА - Фратрия 3:0
1:0 Стивън Матеев (50')
2:0 Стивън Матеев (62')
3:0 Петър Димитров (68')