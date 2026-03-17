Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  Резултати и голмайстори след 19-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати и голмайстори след 19-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 17 март 2026 | 20:57
  • 333
  • 0
Резултати и голмайстори след 19-ия кръг на Елитната група до 17 години

Първа осмица:

Славия - Септември 0:2
0:1 Андрей Грозданов (4')
0:2 Александър Маринов (64')

Ботев (Пд) - Лудогорец 3:0
1:0 Иван Филипов (35')
2:0 Иван Филипов (58')
3:0 Иван Филипов (83')

ЦСКА 1948 - Черно море 1:2
0:1 Стефан Монев (3')
1:1 Йоан Първанов (85')
2:1 Никола Христов (88')

Левски - Локомотив (Пд) 0:1
0:1 Божидар Ковачев (40')

Втора осмица:

Пирин - Арда 0:0

Национал - Етър 1:1
1:0 Константин Михайлов (29')
1:1 Кристиан Павлов (90')

Хебър - Спартак (Плевен) 4:0
1:0 Ивайло Шуманов (7')
2:0 Анастас Георгиев (15')
3:0 Илиян Георгиев (37')
4:0 Васил Симеонски (87')

ЦСКА - Фратрия 3:0
1:0 Стивън Матеев (50')
2:0 Стивън Матеев (62')
3:0 Петър Димитров (68')

Следвай ни:

