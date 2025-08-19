Скаути ще наблюдават под лупа изявите на Майкон срещу АЗ Алкмаар

Слушай на живо: Левски - АЗ Алкмаар

Скаути на белгийски клуб ще наблюдават под лупа изявите на бразилския футболист на Левски Майкон в първия плейоф за влизане в същинската фаза на Лигата на конференциите, твърди "Тема спорт".

В момента левият бек, който успешно бе ползван на няколко пъти и в халфовата линия, минава за най-конвертируемия футболист на "сините". И затова е малко вероятно от "Герена" да го продадат през този трансферен прозорец. Това би могло да се случи само ако ръководството получи много солидна оферта.

Майкон бе привлечен миналото лято. В началото бе колеблив, но след това убедително се наложи по левия фланг. През този сезон той е пропуснал само един двубой на тима.