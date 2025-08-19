Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Скаути ще наблюдават под лупа изявите на Майкон срещу АЗ Алкмаар

Скаути ще наблюдават под лупа изявите на Майкон срещу АЗ Алкмаар

  • 19 авг 2025 | 09:09
  • 3047
  • 2
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - АЗ Алкмаар

Скаути на белгийски клуб ще наблюдават под лупа изявите на бразилския футболист на Левски Майкон в първия плейоф за влизане в същинската фаза на Лигата на конференциите, твърди "Тема спорт".

В момента левият бек, който успешно бе ползван на няколко пъти и в халфовата линия, минава за най-конвертируемия футболист на "сините". И затова е малко вероятно от "Герена" да го продадат през този трансферен прозорец. Това би могло да се случи само ако ръководството получи много солидна оферта.

Майкон бе привлечен миналото лято. В началото бе колеблив, но след това убедително се наложи по левия фланг. През този сезон той е пропуснал само един двубой на тима.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локомотив (Пловдив) потвърди за контузия на бранител

Локомотив (Пловдив) потвърди за контузия на бранител

  • 18 авг 2025 | 23:19
  • 2973
  • 0
Белчев: Интересуваше ме не играта, а трите точки

Белчев: Интересуваше ме не играта, а трите точки

  • 18 авг 2025 | 21:18
  • 2780
  • 3
Орела: Влязохме трагично, но нищо фатално не е станало

Орела: Влязохме трагично, но нищо фатално не е станало

  • 18 авг 2025 | 21:06
  • 2748
  • 1
Вихрен удари дубъла на Лудогорец

Вихрен удари дубъла на Лудогорец

  • 18 авг 2025 | 21:02
  • 2626
  • 5
Септември обърна Добруджа за първа победа, изравни ЦСКА и прати Славия на дъното в efbet Лига

Септември обърна Добруджа за първа победа, изравни ЦСКА и прати Славия на дъното в efbet Лига

  • 18 авг 2025 | 20:52
  • 27221
  • 88
Резултати, голмайстори и класиране след 1-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 1-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 18 авг 2025 | 18:48
  • 2748
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тълпи на "Герена" - пуснаха билетите за АЗ Алкмаар

Тълпи на "Герена" - пуснаха билетите за АЗ Алкмаар

  • 19 авг 2025 | 10:30
  • 1746
  • 0
Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

  • 19 авг 2025 | 07:35
  • 3366
  • 4
Време е за първите плейофи в Шампионската лига

Време е за първите плейофи в Шампионската лига

  • 19 авг 2025 | 08:10
  • 5165
  • 1
Левски преотстъпи талант във Втора лига

Левски преотстъпи талант във Втора лига

  • 19 авг 2025 | 10:16
  • 2422
  • 1
Септември обърна Добруджа за първа победа, изравни ЦСКА и прати Славия на дъното в efbet Лига

Септември обърна Добруджа за първа победа, изравни ЦСКА и прати Славия на дъното в efbet Лига

  • 18 авг 2025 | 20:52
  • 27221
  • 88
Груев дебютира в Премиър лийг в много силен мач на Лийдс, завършил с победа!

Груев дебютира в Премиър лийг в много силен мач на Лийдс, завършил с победа!

  • 18 авг 2025 | 23:58
  • 28807
  • 26