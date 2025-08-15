Популярни
АЗ Алкмаар се притесни от Левски - отложи мач от Ередивизи

Нидерландският АЗ Алкмаар няма да играе домакинския си мач срещу Цволе от Ередивизи на насрочената дата - 24 август, а срещата е отложена за 24 септември (сряда), съобщиха от клуба. Това се налага заради участието на АЗ в плейофите на Лигата на конференциите срещу Левски, като двата мача са на 21 и 28 август.

Тази неделя АЗ Алкмаар гостува на Волендам във втория кръг на елитното първенство на Нидерландия.

Интересно е, че Левски също ще гостува в неделя на Ботев (Враца) в мач от петия кръг на първенството, който ще се играе по програма. Следващия уикенд "сините" трябва да гостуват на Ботев в Пловдив, като изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров каза снощи, че допълнително ще се реши дали този мач да бъде отложен, каквото право има Левски като евроучастник.

